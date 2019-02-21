Электрический внедорожник Mitsubishi: новое изображение

На новой фотографии внедорожник выглядит более традиционно и не так футуристично, как GT-PHEV. Его дизайн основан на концепции Dynamic Shield и во многом повторяет стиль серийных моделей: Delica и Xpander. При этом пока не ясно, будет ли у Engelberg техническое сходство с последними концептами Mitsubishi.