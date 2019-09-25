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Volvo
13:37

Электрический XC40 станет одним из самых безопасных Volvo

Кроссовер первым получит продвинутый набор систем помощи водителю

Компания Volvo раскрыла информацию о своей первой электрической модели. Батарейный кроссовер XC40, по словам руководства марки, должен стать одним из самых безопасных автомобилей в истории шведского бренда.

Электрический Volvo XC40 построен на доработанный платформе обычного кроссовера, однако в целях безопасности его пассажирский отсек и батарея заключены в уникальную защитную конструкцию. Тяговый аккумулятор спрятан в «клетку» с рамой из экструдированного алюминия, усилены элементы конструкции в передней и задней части кузова, куда будет интегрирована силовая установка.

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Электрокар станет первой моделью Volvo, оснащенной комплексом активных систем безопасности, работающим под управлением программного обеспечения компании Zenuity, СП Volvo Cars и Autoliv. Платформа, базирующаяся на радарах, камерах и ультразвуковых датчиках, масштабируется и позволяет в будущем реализовать полноценный автопилот.

Volvo обещает раскрыть больше информации об электрическом XC40 в ближайшие недели. Публике автомобиль покажут уже в следующем месяце.