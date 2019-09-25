Электрический XC40 станет одним из самых безопасных Volvo

Электрический Volvo XC40 построен на доработанный платформе обычного кроссовера, однако в целях безопасности его пассажирский отсек и батарея заключены в уникальную защитную конструкцию. Тяговый аккумулятор спрятан в «клетку» с рамой из экструдированного алюминия, усилены элементы конструкции в передней и задней части кузова, куда будет интегрирована силовая установка.