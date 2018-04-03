Пульс
Слоны перекрыли шоссе в Испании
3 апреля 2018
Одну из автомобильных дорог недалеко от испанского города Альбасете пришлось перекрыть, так как на ней оказались несколько слонов. Об этом сообщает BBC.
Животные оказались на трассе после того, как перевозивший их грузовик попал в аварию. Один из слонов в результате ДТП погиб, а еще двое получили травмы. Водитель грузовика остался цел.
Животных, которые получили травмы, загружали в другие автомобили при помощи подъемного крана и троса.
В июле 2017 года в США произошла авария с участием грузовика, перевозившего 3400 килограммов слизистых угрей. Из-за аварии лучеперые рыбы оказались на дороге, которую пришлось перекрыть на несколько часов для уборки.