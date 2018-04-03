Слоны перекрыли шоссе в Испании

Одну из автомобильных дорог недалеко от испанского города Альбасете пришлось перекрыть, так как на ней оказались несколько слонов. Об этом сообщает BBC.

Животные оказались на трассе после того, как перевозивший их грузовик попал в аварию. Один из слонов в результате ДТП погиб, а еще двое получили травмы. Водитель грузовика остался цел.

A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.

Животных, которые получили травмы, загружали в другие автомобили при помощи подъемного крана и троса.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

В июле 2017 года в США произошла авария с участием грузовика, перевозившего 3400 килограммов слизистых угрей. Из-за аварии лучеперые рыбы оказались на дороге, которую пришлось перекрыть на несколько часов для уборки.

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