Mopar вернет в линейку двигателей 7,0-литровую «восьмерку»

Опубликованный Mopar тизерный ролик сопровождается слоганом «Приближается что-то грандиозное» (Something Big is Coming). На видео изображены пылающие следы от когтистых лап, предположительно, отсылающие к двигателю Hellcat или «фордовскому» Coyote, на которых сверху появляются отпечатки ног слона. Очевидно, что новый crate engine превзойдет по объему и мощности компрессорный 6,2-литровый V8 Hellcat, который выдает 717 сил и 880 Нм момента.
SOMETHING BIG IS COMING!— MOPAR (@OfficialMOPAR) 24 октября 2018 г.
On October 30, 2018, all will be revealed. Be sure to check https://t.co/7CjwyctPAf for more details on our next game changer. #Mopar #MoparSEMA #SEMA2018 pic.twitter.com/zdI2HPA5i8
Первые 426-кубовые Hemi появились под капотом гоночного Plymouth Belvedere в серии NASCAR и не были доступны для обычных покупателей. Именно по этой причине их использование в сезоне 1965 года было запрещено. Первый «дорожный» вариант двигателя появился в 1966 году. Среди прочего, он устанавливался на Dodge Charger (1966–1971), Plymouth Barracuda (1968) и Plymouth Hemi ‘Cuda (1970–1971). По данным производителя, мощность агрегата составляла 431 силу и 664 Нм момента.
Сейчас линейка «коробочных» двигателей Mopar состоится из компрессорного 6.2 V8 Hemi (717 сил), 6.4 Apach Hemi (492 лошадиные силы) и 5.7 Eagle Hemi мощностью 388 лошадиных сил.