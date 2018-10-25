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13:07

Mopar вернет в линейку двигателей 7,0-литровую «восьмерку»

Презентация нового «коробочного» агрегата состоится на шоу SEMA

Подразделение Mopar, входящее в состав концерна FCA и специализирующееся на тюнинге и выпуске запчастей, намекнуло на возвращение в линейку «коробочных» двигателей 7,0-литровой «восьмерки» Hemi. За свои размеры и вес агрегат получил прозвище «слон» (Elephant). Подробная информация о новинке будет раскрыта на тюнинг-шоу SEMA 30 октября.

Опубликованный Mopar тизерный ролик сопровождается слоганом «Приближается что-то грандиозное» (Something Big is Coming). На видео изображены пылающие следы от когтистых лап, предположительно, отсылающие к двигателю Hellcat или «фордовскому» Coyote, на которых сверху появляются отпечатки ног слона. Очевидно, что новый crate engine превзойдет по объему и мощности компрессорный 6,2-литровый V8 Hellcat, который выдает 717 сил и 880 Нм момента.

Первые 426-кубовые Hemi появились под капотом гоночного Plymouth Belvedere в серии NASCAR и не были доступны для обычных покупателей. Именно по этой причине их использование в сезоне 1965 года было запрещено. Первый «дорожный» вариант двигателя появился в 1966 году. Среди прочего, он устанавливался на Dodge Charger (1966–1971), Plymouth Barracuda (1968) и Plymouth Hemi ‘Cuda (1970–1971). По данным производителя, мощность агрегата составляла 431 силу и 664 Нм момента.

Сейчас линейка «коробочных» двигателей Mopar состоится из компрессорного 6.2 V8 Hemi (717 сил), 6.4 Apach Hemi (492 лошадиные силы) и 5.7 Eagle Hemi мощностью 388 лошадиных сил.

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