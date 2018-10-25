Mopar вернет в линейку двигателей 7,0-литровую «восьмерку»

Первые 426-кубовые Hemi появились под капотом гоночного Plymouth Belvedere в серии NASCAR и не были доступны для обычных покупателей. Именно по этой причине их использование в сезоне 1965 года было запрещено. Первый «дорожный» вариант двигателя появился в 1966 году. Среди прочего, он устанавливался на Dodge Charger (1966–1971), Plymouth Barracuda (1968) и Plymouth Hemi ‘Cuda (1970–1971). По данным производителя, мощность агрегата составляла 431 силу и 664 Нм момента.