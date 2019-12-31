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13:55

Илон Маск хочет создать подземные хайвеи только для электрокаров

Автомобилям с двигателями внутреннего сгорания придется толкаться в пробках на поверхности

Tesla Loop
Лиза Будрина
На днях глава Tesla Илон Маск проводил опрос в Twitter относительно создания «сверхбезопасных, защищенных от землетрясения тоннелей под городами, которые позволят решить проблему пробок». По мнению миллиардера, дороги такого типа должны быть предназначены исключительно для машин с нулевым уровнем выбросов.

Маск предложил своим подписчикам несколько вариантов ответов: «за» строительство таких тоннелей, «возможно» и «нет, мне нравятся обычные дороги». В опросе приняли участие полтора миллиона человек: 66 процентов отдали свой голос за инновацию, 18 процентов выбрали «возможно» и 16 процентов высказались против.

Над тоннелем такого типа уже работает компания Маска The Boring Company – осенью 2020 году она завершит строительство подземного хайвея Loop в Лас-Вегасе. Тоннель соединяет новые и старые здания Конференц-центра города и по нему можно проехать всего за одну минуту, в то время как дорога пешком занимает около 15 минут.

По тоннелю будут курсировать электромобили Tesla Model 3, Model X, а также Model X Сhassis, вмещающий до 16 пассажиров.