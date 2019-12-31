Илон Маск хочет создать подземные хайвеи только для электрокаров

Над тоннелем такого типа уже работает компания Маска The Boring Company – осенью 2020 году она завершит строительство подземного хайвея Loop в Лас-Вегасе. Тоннель соединяет новые и старые здания Конференц-центра города и по нему можно проехать всего за одну минуту, в то время как дорога пешком занимает около 15 минут.