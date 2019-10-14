В Крыму построили и испытали собственный электромобиль

Электрокар создали на предприятии «Эльтавр» – он получил название «Эльтавр-Як». Грузовичок способен перевозить до тонны грузов в кузове и еще около пяти тонн в прицепных тележках. Максимальный пробег на одном заряде, заявленный на сайте производителя, составляет 100 километров, однако в пресс-службе заявляют, что электрический грузовик способен проехать до 150 километров без подзарядки.
Автомобиль оснащен литиевой батареей, на полную зарядку которой требуется 3,5 часа. Производитель обещает срок службы 10-15 лет. Тормозная система электрокара оснащена рекуперацией, позволяющей подзаряжать батареи во время торможения.
По данным пресс-службы, в планах компании выпуск беспилотной версии грузовика. На данный момент первый опытный образец уже прошел испытания на Дмитровском полигоне в Московской области.
На каких условиях компания предоставила свои электромобили аэропорту не разглашается. На сайте производителя грузовик в комплектации «Эконом» со свинцовой батареей с запасом хода 50 километров и сроком службы два года стоит от 1 059 000 рублей. Комплектация «Стандарт», которую используют на аэродрому, обойдется минимум в 1 459 000 рублей.