В Крыму построили и испытали собственный электромобиль

Электрокар создали на предприятии «Эльтавр» – он получил название «Эльтавр-Як». Грузовичок способен перевозить до тонны грузов в кузове и еще около пяти тонн в прицепных тележках. Максимальный пробег на одном заряде, заявленный на сайте производителя, составляет 100 километров, однако в пресс-службе заявляют, что электрический грузовик способен проехать до 150 километров без подзарядки.