Объявлены цены на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

Более богатый набор опций доступен в комплектации Флагшип: боковые подушки и занавески безопасности, кожаная отделка салона, мультируль с кнопками, электропривод передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и люк.

На российский рынок поставляют машины, выпущенные на белорусском предприятии «Белджи». Сборка на заводе рядом с городом Жодино идет по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Кроме того, там же выпускают обновленный седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Geely Atlas.