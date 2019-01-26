Объявлены цены на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

Под руководством главного дизайнера Geely Питера Хорбери внешность кроссовера пересмотрели в корпоративном стиле: появился полностью новый передок с концентрическим рисунком решетки радиатора, да и в целом изменены практически все внешние панели кузова. В процессе модернизации кроссовер получил 230 улучшений.
Интерьер изменен полностью: пересмотрен дизайн передней панели и дверных обшивок, улучшено качество пластика. Новые кресла позволили немного увеличить простор в салоне, а еще при обновлении усилили шумоизоляцию. А щиток приборов теперь лишен стрелок: значения показываются при помощи светодиодных линеек на шкалах.
В процессе обновления были пересмотрены настройки подвески. Но силовые агрегаты остались прежними: это безнаддувный двигатель 1.8 литра мощностью 131 сила в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и двухлитровый 141-сильный мотор с шестиступенчатым «автоматом». А наиболее мощный мотор 2.4 исключен из линейки. Все без исключения кроссоверы модели Emgrand X7 — переднеприводные.
Цены на Geely Emgrand X7
|Комплектация
|1.8 2WD MT5
|2.0 2WD АT6
|Стандарт
|989 000 руб.
|—
|Комфорт
|1 089 900 руб
|1 189 900 руб
|Люкс
|—
|1 229 990 руб.
|Флагшип
|—
|1 279 900 руб.
В комплектации Стандарт Geely Emgrand X7 оснащается двумя подушками безопасности, системой стабилизации, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном, климат-контролем, подогревом передних сидений, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными дисками.
У машин в исполнении Комфорт — «американская» педаль стояночного тормоза вместо рычага и более широкие шины размерности 225/65 R17 вместо 215/60 R17). В версии Люкс покупатели получат передний парктроник и противотуманные фары.
Более богатый набор опций доступен в комплектации Флагшип: боковые подушки и занавески безопасности, кожаная отделка салона, мультируль с кнопками, электропривод передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и люк.
На российский рынок поставляют машины, выпущенные на белорусском предприятии «Белджи». Сборка на заводе рядом с городом Жодино идет по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Кроме того, там же выпускают обновленный седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Geely Atlas.