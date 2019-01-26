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9:25

Объявлены цены на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

Geely выводит на российский рынок кроссовер Emgrand X7 с новой внешностью

Спустя пять лет с начала российских продаж кроссовера Geely Emgrand X7, китайский бренд выводит на наш рынок обновленную версию модели. Цены стартуют от 989 000 рублей.

Под руководством главного дизайнера Geely Питера Хорбери внешность кроссовера пересмотрели в корпоративном стиле: появился полностью новый передок с концентрическим рисунком решетки радиатора, да и в целом изменены практически все внешние панели кузова. В процессе модернизации кроссовер получил 230 улучшений.

Интерьер изменен полностью: пересмотрен дизайн передней панели и дверных обшивок, улучшено качество пластика. Новые кресла позволили немного увеличить простор в салоне, а еще при обновлении усилили шумоизоляцию. А щиток приборов теперь лишен стрелок: значения показываются при помощи светодиодных линеек на шкалах.

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В процессе обновления были пересмотрены настройки подвески. Но силовые агрегаты остались прежними: это безнаддувный двигатель 1.8 литра мощностью 131 сила в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и двухлитровый 141-сильный мотор с шестиступенчатым «автоматом». А наиболее мощный мотор 2.4 исключен из линейки. Все без исключения кроссоверы модели Emgrand X7 — переднеприводные.

Цены на Geely Emgrand X7

Комплектация1.8 2WD MT52.0 2WD АT6
Стандарт989 000 руб.
Комфорт1 089 900 руб1 189 900 руб
Люкс1 229 990 руб.
Флагшип1 279 900 руб.
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В комплектации Стандарт Geely Emgrand X7 оснащается двумя подушками безопасности, системой стабилизации, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном, климат-контролем, подогревом передних сидений, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными дисками.

У машин в исполнении Комфорт — «американская» педаль стояночного тормоза вместо рычага и более широкие шины размерности 225/65 R17 вместо 215/60 R17). В версии Люкс покупатели получат передний парктроник и противотуманные фары.

Откуда растут корни китайских брендов

Более богатый набор опций доступен в комплектации Флагшип: боковые подушки и занавески безопасности, кожаная отделка салона, мультируль с кнопками, электропривод передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и люк.

На российский рынок поставляют машины, выпущенные на белорусском предприятии «Белджи». Сборка на заводе рядом с городом Жодино идет по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Кроме того, там же выпускают обновленный седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Geely Atlas.

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