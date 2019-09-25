Audi составила рейтинг эмоционального восприятия беспилотников

Составив «эмоциональный ландшафт», исследователи выяснили, что респонденты в основном проявляют либо сильный интерес (82 процента опрошенных), либо заинтересованность (62 процента) в отношении технологий автономного управления, однако воспринимают их по-разному. Семьдесят шесть процентов опрошенных считают, что беспилотники облегчат доступ к мобильности, 72 процента — что они более удобные, а 59 процентов — что безопасные. При этом более половины участников опроса хотели бы испытать подобный автомобиль.

К страхам, как правило, относят потерю контроля (70 процентов) и «неизбежные риски» (66 процентов). Наконец, 41 процент респондентов воспринимают технологии скептически, и около трети (38 процентов) обеспокоены развитием беспилотного транспорта.