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12:47

Audi составила рейтинг эмоционального восприятия беспилотников

Опубликованы результаты исследования The Pulse of Autonomous Driving

Компания Audi опубликовала результаты исследования The Pulse of Autonomous Driving, посвященного беспилотникам и системам автономного управления. Вместе с консалтинговой фирмой Ipsos она опросила 21 тысячу респондентов из девяти стран и на трех континентах, ответы которых послужили основой для составления «эмоционального ландшафта» — отношения к перспективным технологиям и готовности их принятия.

Опросы Audi и Ipsos показали, что чем моложе респондент, образованнее и чем выше его доход, тем более позитивно он воспринимает системы автономного вождения, и наоборот. Каждой стране в ходе исследования был присвоен human readiness index (HRI), индекс, отражающий заинтересованность и эмоциональную готовность к использованию беспилотников. Самый высокий достался жителям Китая (HRI +5.1), их восприятие беспилотников описали как «эйфорию», а самый низкий — США, Японии и Великобритании (HRI -0.9).

Составив «эмоциональный ландшафт», исследователи выяснили, что респонденты в основном проявляют либо сильный интерес (82 процента опрошенных), либо заинтересованность (62 процента) в отношении технологий автономного управления, однако воспринимают их по-разному. Семьдесят шесть процентов опрошенных считают, что беспилотники облегчат доступ к мобильности, 72 процента — что они более удобные, а 59 процентов — что безопасные. При этом более половины участников опроса хотели бы испытать подобный автомобиль.

К страхам, как правило, относят потерю контроля (70 процентов) и «неизбежные риски» (66 процентов). Наконец, 41 процент респондентов воспринимают технологии скептически, и около трети (38 процентов) обеспокоены развитием беспилотного транспорта.

Соответственно типология опрошенных является следующей: консервативные «подозрительные водители», «сторонники безопасности», которые считают, что технологии требуют обкатки, «люди, открытые всему новому» и не противящиеся прогрессу, «трендсеттеры», для которых беспилотники являются статусной вещью, и «технари», желающие повсеместного распространения автономного транспорта.