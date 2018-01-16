Компания GAC представила в США прототип Enverge

Пульс

Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон

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16 января 2018

Китайская компания GAC представила на автосалоне в Детройте концептуальный кроссовер, который получил название Enverge. Одной из особенностей прототипа стало отсутствие боковых окон на дверях-бабочках.

В GAC отметили, что полноприводный прототип оснащен полностью электрической силовой установкой, которая питается от батарей емкостью 71 киловатт-час. Мощность агрегата составляет 238 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента.

Фотография с сайта [autocar.co.uk](https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/gac-enverge-electric-suv-concept-revealed-ahead-us-launch)

Фотография с сайта autocar.co.uk

По задумке создателей, Enverge разгоняется с места до ста километров в час за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет примерно 160 километров в час.

Фотография с сайта [autocar.co.uk](https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/gac-enverge-electric-suv-concept-revealed-ahead-us-launch)

Фотография с сайта autocar.co.uk

Заявленный запас хода GAC Enverge составляет 592 километра. В The Verge отмечают, что прототип получил систему беспроводной зарядки аккумуляторов. За 10 минут запас хода можно увеличить на 380 километров.

Фотография с сайта [autocar.co.uk](https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/gac-enverge-electric-suv-concept-revealed-ahead-us-launch)

Фотография с сайта autocar.co.uk

Дополнительных подробностей об Enverge в GAC не привели. В компании отметили лишь, что прототип получил системы виртуальной реальности, но как они работают и для чего нужны, не уточняется.

Фотография с сайта [autocar.co.uk](https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/gac-enverge-electric-suv-concept-revealed-ahead-us-launch)

Фотография с сайта autocar.co.uk

В 2016 году компания GAC представила прототип электрического суперкара Enlight. Тот прототип комплектовался четырьмя электрическими двигателями — по одному в каждом из колес. Концепт-кар представили на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

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Теги:
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