Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:00

Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей

Столько попросят за DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation

Импортер автомобилей Aston Martin — компания «Авилон» — назвал цену юбилейного комплекта спорткаров DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation в России. Коллекционное издание, посвященное 100-летию ателье Zagato, оценили в 762 миллиона рублей.
Загрузка...

Покупатель комплекта получит винтажный DB4 Zagato Continuation. Это реплика модели 60-х годов, которая максимально приближена к оригиналу. Кузов спорткара сделан из тонкого листового алюминия, а для его доводки используются ручные инструменты. DB4 Zagato Continuation оснащен рядной «шестеркой» с двухискровым зажиганием (385 сил), разработанной польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4, четырехступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения в задней оси.

>
Reload
1 / 2

Aston Martin DB4 Zagato Continuation

Вторым автомобилем станет современный DBS GT Zagato. Стилистка купе покажет эволюцию языка дизайна Zagato, например, характерная форма крыши double-bubble получит современное прочтение. DBS GT Zagato также отрядят колеса с уникальным дизайном, фары с другим рисунком, измененную решетку радиатора и более скругленное лобовое стекло.

Клиент Aston Martin купил все четыре машины из специальной серии, разработанной совместно с Zagato. В это семейство входит купе, кабриолет, спидстер и шутинг-брейк.

Всего будет выпущено 19 юбилейных комплектов. Правда, машины доставят покупателям по отдельности: первые DB4 Zagato Continuation приедут к владельцам уже в четвертом квартале 2019-го, DBS GT Zagato — годом позже.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...