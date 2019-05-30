Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей

Покупатель комплекта получит винтажный DB4 Zagato Continuation. Это реплика модели 60-х годов, которая максимально приближена к оригиналу. Кузов спорткара сделан из тонкого листового алюминия, а для его доводки используются ручные инструменты. DB4 Zagato Continuation оснащен рядной «шестеркой» с двухискровым зажиганием (385 сил), разработанной польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4, четырехступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения в задней оси.