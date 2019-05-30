Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей

Покупатель комплекта получит винтажный DB4 Zagato Continuation. Это реплика модели 60-х годов, которая максимально приближена к оригиналу. Кузов спорткара сделан из тонкого листового алюминия, а для его доводки используются ручные инструменты. DB4 Zagato Continuation оснащен рядной «шестеркой» с двухискровым зажиганием (385 сил), разработанной польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4, четырехступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения в задней оси.
Вторым автомобилем станет современный DBS GT Zagato. Стилистка купе покажет эволюцию языка дизайна Zagato, например, характерная форма крыши double-bubble получит современное прочтение. DBS GT Zagato также отрядят колеса с уникальным дизайном, фары с другим рисунком, измененную решетку радиатора и более скругленное лобовое стекло.
Всего будет выпущено 19 юбилейных комплектов. Правда, машины доставят покупателям по отдельности: первые DB4 Zagato Continuation приедут к владельцам уже в четвертом квартале 2019-го, DBS GT Zagato — годом позже.