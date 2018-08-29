Ford F-150 Raptor превратили в мегахардкорный пикап со «звездным небом»

Двигатель «заряженного» пикапа вместо стандартных 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента выдает 560 сил и 895 Нм момента соответственно. За эффективное торможение в связи с возросшей мощностью отвечают новые тормоза: с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.