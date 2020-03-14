Посмотрите на электрокар Mercedes-Benz с дизайном в стиле Maybach

Разработка Hofele Design была раскрыта спустя несколько дней после премьеры первого тюнинг-комплекта для Mercedes-Benz EQC от Brabus. На прошлой неделе мастера из Ботропа поделились своим видением электрокара — кроссоверу в штрихах изменили внешность и форсировали двигатель. Цены обоих тюнинг-китов пока не раскрываются.