Посмотрите на электрокар Mercedes-Benz с дизайном в стиле Maybach

Сходство экстерьера кроссовера Mercedes-Benz EQC Hofele Design c обновлённым седаном Mercedes-Maybach достигается за счёт характерной радиаторной решётки с вертикальными прутьями и многоспицевых хромированных низкопрофильных колёсных дисков. Также в тюнинг-ателье покрасили часть заднего бампера в цвет кузова, добавили глянцевых акцентов и фальшь-диффузор.
Фото: Hofele Design
Салон Mercedes-Benz EQC перешили красной кожей с ромбовидным рисунком и алькантарой: специалисты ателье украсили высококачественными материалами не только сиденья, но и переднюю панель, дверные карты, центральный тоннель и потолок. Ещё одна деталь — кастомные накладки Hofele Design на порогах.
Фото: Hofele Design
О вмешательстве в техническую начинку электромобиля не сообщается, значит EQC Hofele Design сохранил двухмоторную силовую установку общей мощностью 408 лошадиных сил и крутящим моментом 760 Нм. В спортивном режиме кроссовер способен разогнаться с места до 100 километров в час за 5,1 секунды.
Разработка Hofele Design была раскрыта спустя несколько дней после премьеры первого тюнинг-комплекта для Mercedes-Benz EQC от Brabus. На прошлой неделе мастера из Ботропа поделились своим видением электрокара — кроссоверу в штрихах изменили внешность и форсировали двигатель. Цены обоих тюнинг-китов пока не раскрываются.