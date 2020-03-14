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21:21

Посмотрите на электрокар Mercedes-Benz с дизайном в стиле Maybach

Ателье Hofele Design добавило роскоши электрокроссоверу EQC

© Hofele Design
Сергей Ильин
Немецкое дизайнерское бюро Hofele представило проект доработки электромобиля Mercedes-Benz EQC в стиле люксового суббренда Maybach. Кроссоверу заменили радиаторную решётку, подкорректировали бампера и перешили салон красной кожей в сочетании с алькантарой.

Сходство экстерьера кроссовера Mercedes-Benz EQC Hofele Design c обновлённым седаном Mercedes-Maybach достигается за счёт характерной радиаторной решётки с вертикальными прутьями и многоспицевых хромированных низкопрофильных колёсных дисков. Также в тюнинг-ателье покрасили часть заднего бампера в цвет кузова, добавили глянцевых акцентов и фальшь-диффузор.

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Фото: Hofele Design

Салон Mercedes-Benz EQC перешили красной кожей с ромбовидным рисунком и алькантарой: специалисты ателье украсили высококачественными материалами не только сиденья, но и переднюю панель, дверные карты, центральный тоннель и потолок. Ещё одна деталь — кастомные накладки Hofele Design на порогах.

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Фото: Hofele Design

О вмешательстве в техническую начинку электромобиля не сообщается, значит EQC Hofele Design сохранил двухмоторную силовую установку общей мощностью 408 лошадиных сил и крутящим моментом 760 Нм. В спортивном режиме кроссовер способен разогнаться с места до 100 километров в час за 5,1 секунды.

Разработка Hofele Design была раскрыта спустя несколько дней после премьеры первого тюнинг-комплекта для Mercedes-Benz EQC от Brabus. На прошлой неделе мастера из Ботропа поделились своим видением электрокара — кроссоверу в штрихах изменили внешность и форсировали двигатель. Цены обоих тюнинг-китов пока не раскрываются.