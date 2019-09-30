Коллекцию машин вице-президента африканской страны продали почти за два миллиарда рублей

Самым дорогим лотом аукциона стал белый Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, выпущенный тиражом всего девять экземпляров в честь 50-летнего юбилея итальянской марки. Он оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 750 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента и может разгоняться до первой «сотни» за 2,9 секунды. Неизвестный покупатель выложил за суперкар 8,28 миллиона швейцарских франков (540 миллионов рублей), пишет Reuters.
Помимо Veneno Roadster, на аукционе продали и другие автомобили Теодорина Нгемы Обианга. Так, за 1,55 миллиона швейцарских франков (101 миллион рублей) нового владельца нашел Aston Martin One-77, а за Koenigsegg One:1 власти Швейцарии выручили 4,6 миллиона франков (300 миллионов рублей). Гиперкар Bugatti Veyron EB 16.4 ушел с молотка за 1,311 миллиона швейцарских франков (85,5 миллиона рублей). Несколько автомобилей, по словам представителя аукционного дома, купил коллекционер из ОАЭ.
Автомобили Теодоро Нгемы Обианга Мангу арестовали несколько лет назад в рамках уголовного дела об отмывании денег. Одним из условий прекращения расследования была передача всей коллекции в пользу властей Швейцарии и её последующая продажа на аукционе. Вырученные средства будут направлены на социальные программы, реализуемые некоммерческими фондами в Экваториальной Гвинее.