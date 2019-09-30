Коллекцию машин вице-президента африканской страны продали почти за два миллиарда рублей

Автомобили Теодоро Нгемы Обианга Мангу арестовали несколько лет назад в рамках уголовного дела об отмывании денег. Одним из условий прекращения расследования была передача всей коллекции в пользу властей Швейцарии и её последующая продажа на аукционе. Вырученные средства будут направлены на социальные программы, реализуемые некоммерческими фондами в Экваториальной Гвинее.