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11:37

Коллекцию машин вице-президента африканской страны продали почти за два миллиарда рублей

Вырученные средства будут направлены на социальные программы помощи жителям Экваториальной Гвинеи

Коллекция из 25 эксклюзивных автомобилей, конфискованных прокуратурой Швейцарии у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга в рамках дела об отмывании денег, была продана на аукционе Bonhams за 27 миллионов швейцарских франков (около 1,8 миллиарда рублей).

Самым дорогим лотом аукциона стал белый Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, выпущенный тиражом всего девять экземпляров в честь 50-летнего юбилея итальянской марки. Он оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 750 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента и может разгоняться до первой «сотни» за 2,9 секунды. Неизвестный покупатель выложил за суперкар 8,28 миллиона швейцарских франков (540 миллионов рублей), пишет Reuters.

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Помимо Veneno Roadster, на аукционе продали и другие автомобили Теодорина Нгемы Обианга. Так, за 1,55 миллиона швейцарских франков (101 миллион рублей) нового владельца нашел Aston Martin One-77, а за Koenigsegg One:1 власти Швейцарии выручили 4,6 миллиона франков (300 миллионов рублей). Гиперкар Bugatti Veyron EB 16.4 ушел с молотка за 1,311 миллиона швейцарских франков (85,5 миллиона рублей). Несколько автомобилей, по словам представителя аукционного дома, купил коллекционер из ОАЭ.

Автомобили Теодоро Нгемы Обианга Мангу арестовали несколько лет назад в рамках уголовного дела об отмывании денег. Одним из условий прекращения расследования была передача всей коллекции в пользу властей Швейцарии и её последующая продажа на аукционе. Вырученные средства будут направлены на социальные программы, реализуемые некоммерческими фондами в Экваториальной Гвинее.