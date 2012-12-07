Флагманский седан Hyundai обновился

Флагманский седан Hyundai обновилсяМодель получила модернизированную внешность и интерьер
Компания Hyundai представила в Южной Корее обновленный флагманский седан Equus. Модель получила модернизированное оформление кузова и салона, а также расширенный список дополнительного оборудования.
Компания Hyundai представила в Южной Корее обновленный флагманский седан Equus.
Седан обзавелся колесными дисками нового дизайна, модернизированным передним бампером и обновленными задними светодиодными фонарями. Кроме того, в дизайне модели уменьшилось количество хромированных деталей.
Фото: Hyundai Motor Group
В салоне Hyundai Equus появились аналоговые часы на приборной панели, клавиши управления мультимедийной системой, борткомпьютером и телефоном на руле и проекционный дисплей. Список оснащения расширился за счет систем слежения за мертвыми зонами и кругового видеообзора.
В России седан предлагается с 3,8- и 4,6-литровыми двигателями мощностью 290 и 373 лошадиные силы соответственно. Цены на модель начинаются от 2 миллионов 890 тысяч рублей.