Флагманский седан Hyundai обновился

В салоне Hyundai Equus появились аналоговые часы на приборной панели, клавиши управления мультимедийной системой, борткомпьютером и телефоном на руле и проекционный дисплей. Список оснащения расширился за счет систем слежения за мертвыми зонами и кругового видеообзора.

В России седан предлагается с 3,8- и 4,6-литровыми двигателями мощностью 290 и 373 лошадиные силы соответственно. Цены на модель начинаются от 2 миллионов 890 тысяч рублей.