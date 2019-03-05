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18:43

Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров

«Зеленая» линейка Mercedes-Benz EQ пополнилась минивэном

Компания Mercdes-Benz представила минивэн с полностью электрической силовой установкой. Концепт EQV, построенный на базе нынешнего V-Class, может проезжать на одной зарядке до 400 километров.
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Концептуальный Mercedes-Benz EQV оснащен блоком eATS, объединяющем в едином корпусе электромотор, трансмиссию с фиксированным передаточным отношением, систему охлаждения и силовую электронику. Отдача установки — 150 киловатт или 204 лошадиные силы. Блок батарей емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает дополнительные 100 километров пробега уже через 15 минут после подключения к «быстрой» зарядке. Максимальная скорость электроминивэна составляет 160 километров в час.

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EQV можно оборудовать шестью индивидуальными креслами или выбрать конфигурация с семи- или восьмиместным салоном. В оснащение машины войдут диодные фары со светящейся полосой, характерной для всех электрических «Мерседесов», 19-дюймовые колеса и комплекс MBUX с самообучающимся голосовым управлением.

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Частью линейки EQ от Mercedes-Benz станут и технологические решения из области электромобильности. Среди них: зарядная инфраструктура, а также домашние станции, модифицированная навигационная система, при прокладке маршрута учитывающая текущий уровень батареи, и приложения для удаленного запуска климатической установки или оплаты зарядки.

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