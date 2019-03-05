Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров

EQV можно оборудовать шестью индивидуальными креслами или выбрать конфигурация с семи- или восьмиместным салоном. В оснащение машины войдут диодные фары со светящейся полосой, характерной для всех электрических «Мерседесов», 19-дюймовые колеса и комплекс MBUX с самообучающимся голосовым управлением.