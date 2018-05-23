«ЭРА-ГЛОНАСС» получила новые функции

В России начал работать сервис помощи на дороге, использующий возможности системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Нажав штатную кнопку SOS, водители могут попросить, например, заменить колесо или подвезти топливо, пишут «Известия».

Воспользоваться сервисом смогут все автовладельцы, машины которых оснащены терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом вызов оператора будет бесплатным, а местоположение транспортного средства система определит самостоятельно. Отмечается, что с помощью сервиса также можно получить и юридическую консультацию.

В настоящее время на базе «ЭРЫ-ГЛОНАСС» уже работает сервис по оказанию помощи на дороге для владельцев Hyundai и Genesis, приобретенных с 13 октября 2017 года.

Информация о том, что комплексы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» начнут оснащать дополнительной, коммерческой кнопкой появилась в ноябре прошлого года. Сообщалось, что аналогично консьерж-сервисам некоторых автопроизводителей, через оператора колл-центра можно будет вызвать техническую помощь или аварийного комиссара.

Оснащать автомобили российского производства системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» начали в 2015 году. С 2017 года терминалы необходимо устанавливать на все автомобили, продающиеся в России. В случае аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет на 30 процентов сократить время реагирования экстренных служб.