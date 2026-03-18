"Эрзац-Гелик" рассекретил автопроизводитель BAIC в Китае

Новый гибридный внедорожник BJ81 должен прийти на смену модели BJ80, выпускавшейся с 2015 по 2025 год. Эта модель отличалась характерной внешностью в стиле Mercedes-Benz Gelandewagen. Преемник сохранил эту особенность, но его внешность вобрала в себя черты и других знаменитых внедорожников.

Передняя часть с круглыми фарами и пятиоконной решеткой радиатора отсылает к Jeep Wrangler, тогда как форма передних крыльев и фар - как у Mercedes-Benz. В стиле G-Class у нового внедорожника также колесные арки и красные тормозные суппорты, характерные для моделей AMG.

Под капотом нового рамного внедорожника - последовательная гибридная силовая установка на основе турбомотора 1.5. Бензиновый двигатель здесь выполняет роль генератора для тяговых электромоторов. В BAIC объясняют такой выбор балансом между мощностью, эффективностью и долговечностью, особо подчеркивая, что «четверка» лишена вибраций, присущих трехцилиндровым агрегатам.

Точные характеристики и суммарная отдача установки пока держатся в секрете. Полноценный дебют BJ81 состоится в апреле на выставке в Пекине.