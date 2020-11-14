Посмотрите на новый Cadillac Escalade на «штамповках»

Как выяснило издание The Drive, сфотографированный на стоянке дилера GM внедорожник на больших стальных колёсах вовсе не представляет собой базовую комплектацию Escalade, как можно было подумать. Заказать на него «штамповки» тоже невозможно. Дело в том, что это временные транспортировочные колёса, в которые внедорожник обувают на время перевозки на автовозе — иначе Escalade на 22-дюймовых легкосплавных дисках в него просто не поместится по высоте. Колёса и шины для внедорожника перевозят отдельно, а стальные «штамповки» дилер, что интересно, затем отправляет обратно в GM.