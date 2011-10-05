Ford рассказал о двигателях для новых кроссоверов Escape и Kuga

Кроссовер Ford Escape следующего поколения, который будет рассекречен в ноябре текущего года на моторшоу в Лос-Анджелесе (европейскую версию этого автомобиля планируется продавать под именем Kuga), получит самую широкую на данный момент линейку двигателей EcoBoost среди всех остальных моделей компании. Об этом сообщает блог The Ford Story, управляемый американским производителем.

Новинка будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми турбированными двигателями семейства EcoBoost — с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими около 180 и 247 лошадиных сил соответственно. Кроме того, у кроссовера в качестве базового агрегата, как ожидается, появится 2,5-литровая атмосферная «четверка» Ti-VCT.

Также в «Форде» уточнили, что новый кроссовер с 1,6-литровым агрегатом из линейки EcoBoost будет обладать лучшей топливной экономичностью, чем нынешний гибридный Escape, который на трассе потребляет около 7,5 литра на сто километров пробега.

Новые кроссоверы Ford Escape и Kuga будут выполнены по мотивам концептуального автомобиля Vertrek, который в январе текущего года был представлен на моторшоу в Детройте. Новая Kuga будет запущена в серийное производство во второй половине 2012 года, а продажи ее версии для североамериканского рынка начнутся в 2013 году.