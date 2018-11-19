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19 ноября, 13:09

Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

На создания реплики потратили 90 000 долларов и 1300 часов

Известный британский ювелир Рассел Лорд выставит на продажу масштабную копию гоночного Ford Escort RS1800 Ари Ватанена. Реплика размером чуть более 15 сантиметров сделана из серебра, золота, платины и драгоценных камней. Ориентировочная цена коллекционной машины пока не называется. На ее создание было потрачено около 70 тысяч фунтов стерлингов (90 тысяч долларов или 5,9 миллиона рублей по текущему курсу) и 1300 часов работы.

Вдохновил Рассела Лорда на проект его сын Роб. Именно он во время переезда нашел наполовину законченную модель «Эскорта», которую его отец собирался сделать еще 25 лет назад. Кузов и днище машины Лорд выполнил из серебра. Задний спойлер и петли капота — из золота. Последние работают точно так же, как у настоящей машины, а чтобы их сделать Лорд потратил 80 часов.

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Для решетки радиатора ювелир решил использовать белое золото. Головную оптику и указатели поворотов сделал из бриллиантов разного веса и оранжевых сапфиров. При этом задние фонари машины выполнены из рубинов, а стилизованная под «фордовскую» эмблема — из голубого сапфира.

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Из серебра и золота также сделаны колеса и тормозные диски. Брызговики тоже золотые, но украшены 630 черными бриллиантами. В салоне модели установлены гоночные кресла с регулируемыми подголовниками и подвижный рычаг ручного тормоза. Рычаг КПП сделан из платины и золота. Из него же выполнена рулевая колонка. Лорду даже удалось детально воспроизвести рулевую рейку, детали подвески, стабилизаторы и двигатель.

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Гоночный дебют Ford Escort RS1800 состоялся в 1975 году. Автомобиль побеждал в ралли Великобритании с 1975 по 1979 год, а также успешно участвовать в других гонках. «Эскорт» оснащался 1,8-литровым двигателем Cosworth BDE мощностью 117 лошадиных сил, который позднее заменили на 253-сильный агрегат объемом 2,0 литра.

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