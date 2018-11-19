Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

Вдохновил Рассела Лорда на проект его сын Роб. Именно он во время переезда нашел наполовину законченную модель «Эскорта», которую его отец собирался сделать еще 25 лет назад. Кузов и днище машины Лорд выполнил из серебра. Задний спойлер и петли капота — из золота. Последние работают точно так же, как у настоящей машины, а чтобы их сделать Лорд потратил 80 часов.
Для решетки радиатора ювелир решил использовать белое золото. Головную оптику и указатели поворотов сделал из бриллиантов разного веса и оранжевых сапфиров. При этом задние фонари машины выполнены из рубинов, а стилизованная под «фордовскую» эмблема — из голубого сапфира.
Из серебра и золота также сделаны колеса и тормозные диски. Брызговики тоже золотые, но украшены 630 черными бриллиантами. В салоне модели установлены гоночные кресла с регулируемыми подголовниками и подвижный рычаг ручного тормоза. Рычаг КПП сделан из платины и золота. Из него же выполнена рулевая колонка. Лорду даже удалось детально воспроизвести рулевую рейку, детали подвески, стабилизаторы и двигатель.
Гоночный дебют Ford Escort RS1800 состоялся в 1975 году. Автомобиль побеждал в ралли Великобритании с 1975 по 1979 год, а также успешно участвовать в других гонках. «Эскорт» оснащался 1,8-литровым двигателем Cosworth BDE мощностью 117 лошадиных сил, который позднее заменили на 253-сильный агрегат объемом 2,0 литра.