Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

Вдохновил Рассела Лорда на проект его сын Роб. Именно он во время переезда нашел наполовину законченную модель «Эскорта», которую его отец собирался сделать еще 25 лет назад. Кузов и днище машины Лорд выполнил из серебра. Задний спойлер и петли капота — из золота. Последние работают точно так же, как у настоящей машины, а чтобы их сделать Лорд потратил 80 часов.