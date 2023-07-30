Ещё один болид Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу

В прошлом году Ferrari F2003, на которой Михаэль Шумахер одержал пять побед в гонках, выиграл три поул-позиции и завоевал два подиума, был продан за 14,8 миллиона долларов. Учитывая, что за плечами Ferrari F2001b всего одна победа в гонках, он явно не будет стоит так же дорого. Тем не менее, за болид рассчитывают выручить порядка 10 миллионов долларов.