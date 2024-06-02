Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке

Audi RS 4 Competition оснащён 2,9-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач сочетается с полным приводом, а весит универсал из Ингольштадта 1745 килограммов и является самым лёгким в трио.

Под капотом BMW M3 Touring классический для этого поколения 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор на 510 сил и 650 Нм. Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а весит универсал из Мюнхена 1865 килограммов.