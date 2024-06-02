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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 15:00
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Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке

В заезде приняли участие модели Audi, BMW и Mercedes-AMG
Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участниками которой стали три представителя так называемой немецкой «большой тройки» — честь марок Audi, BMW и Mercedes-AMG отстаивали изрядно «заряженные» модели среднего класса. Но на сей раз в гонку заявили не седаны, а более практичные универсалы — в заезде сошлись актуальные поколения Audi RS 4 Competition, BMW M3 Touring и Mercedes-AMG C 63 S Estate.
Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке
© Carwow
Александр Пономарёв

Audi RS 4 Competition оснащён 2,9-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач сочетается с полным приводом, а весит универсал из Ингольштадта 1745 килограммов и является самым лёгким в трио.

Под капотом BMW M3 Touring классический для этого поколения 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор на 510 сил и 650 Нм. Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а весит универсал из Мюнхена 1865 килограммов.

В арсенале Mercedes-AMG C 63 S Estate — сложная бензоэлектрическая силовая установка на основе 2,0-литровой турбочетвёрки, дополненной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В сумме ДВС и электромотор выдают 680 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. С такими вводными модель из Штутгарта самая тяжёлая — 2190 килограммов.