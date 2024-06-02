Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке

Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонкеВ заезде приняли участие модели Audi, BMW и Mercedes-AMG
Audi RS 4 Competition оснащён 2,9-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач сочетается с полным приводом, а весит универсал из Ингольштадта 1745 килограммов и является самым лёгким в трио.
Под капотом BMW M3 Touring классический для этого поколения 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор на 510 сил и 650 Нм. Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а весит универсал из Мюнхена 1865 килограммов.
В арсенале Mercedes-AMG C 63 S Estate — сложная бензоэлектрическая силовая установка на основе 2,0-литровой турбочетвёрки, дополненной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В сумме ДВС и электромотор выдают 680 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. С такими вводными модель из Штутгарта самая тяжёлая — 2190 килограммов.