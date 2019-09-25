Эстонцам заменят штраф за превышение скорости на «успокоительную остановку»

Советник по вопросам инноваций Департамента полиции Элари Каземетс рассказала изданию Postimees, что полицейские были обеспокоены тем, что нарушение скоростного режима стало практически нормой для эстонских водителей. Чтобы решить эту проблему, они пообщались с разными автомобилистами и выявили одну любопытную особенность.
Оказалось, что большую часть нарушителей гораздо больше раздражает не сама необходимость оплачивать штраф, а то время, которое они тратят на оформление протокола, поскольку оплату штрафа они воспринимали примерно так же, как оплату коммунального платежа или счета за телефон. Кроме того, многие признались, что не хотят встретить в это время знакомых, поскольку испытают чувство неловкости.
«Мы не рассматривали исключительные случаи — нарушителей-рецидивистов. Нас интересовали самые обычные эстонские водители, семейные люди», — рассказала советник по вопросам инноваций стратегического отдела МВД Лаура Аабен
Так и появился новый способ наказывать водителей — теперь полицейские предлагают им не оплачивать штраф, а вместо этого постоять на обочине и «успокоиться». За превышение скорости до 20 километров в час отдыхать придется 45 минут, а за превышение от 21 до 40 километра в час — 60 минут. А вот за более существенное превышение все же придется оплачивать квитанцию.
Аабен рассказала, что такое наказание было выбрано не случайно — полицейские хотели, чтобы новый штраф оказал нужное влияние на водителя, но при этом не превысил «болевой порог». В итоге решили остановиться на минимальном наказании в 45 минут, поскольку, объяснила она, если остановка будет слишком короткой, водитель попытается наверстать ее и будет нарушать еще больше.
Пока что способ тестируют в качестве эксперимента, но не исключено, что он приживется и останется в качестве постоянной меры. Полицейские рассматривают вариант, что альтернативные штрафы будут восприниматься водителями как более серьезное наказание.