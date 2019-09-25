Эстонцам заменят штраф за превышение скорости на «успокоительную остановку»

Советник по вопросам инноваций Департамента полиции Элари Каземетс рассказала изданию Postimees, что полицейские были обеспокоены тем, что нарушение скоростного режима стало практически нормой для эстонских водителей. Чтобы решить эту проблему, они пообщались с разными автомобилистами и выявили одну любопытную особенность.

Оказалось, что большую часть нарушителей гораздо больше раздражает не сама необходимость оплачивать штраф, а то время, которое они тратят на оформление протокола, поскольку оплату штрафа они воспринимали примерно так же, как оплату коммунального платежа или счета за телефон. Кроме того, многие признались, что не хотят встретить в это время знакомых, поскольку испытают чувство неловкости.