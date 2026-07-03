Эти четыре простых правила нужно знать при покупке любого подержанного автомобиля

Для начала необходимо изучить историю автомобиля. Исследования показывают, что 27% покупателей обнаруживают скрытые повреждения уже после сделки, а каждый пятый сталкивается со скрученным пробегом. Без отчёта об истории и сверки всех документов покупка превращается в лотерею.

Далее важно проверить состояние автомобиля. Дело в том, что безупречная история не гарантирует исправность. Многие дефекты появляются спустя несколько недель эксплуатации. Именно поэтому важна независимая проверка у специалиста и тщательный тест-драйв в разных условиях.

Помимо этого, необходимо рассчитать и стоимость технического обслуживания. Расходы на ремонт стремительно растут — только за вторую половину 2023 года они подскочили на 32%. Кроме того, подержанный автомобиль премиум-класса за пять лет владения может обойтись значительно дороже более простой, но надёжной модели. Поэтому эксперты советуют оценивать не стоимость покупки, а полные расходы на владение: страховку, топливо, плановое обслуживание и доступность запчастей.

Большую роль в покупке подержанного автомобиля играет и репутация продавца. Статистика показывает, что около 68% потребителей не доверяют дилерам, так как сталкиваются с недостоверной информацией, невыполненными обещаниями по ремонту и отсутствие документов. Поэтому перед тем как купить подержанный автомобиль, необходимо изучить кейсы продаж конкретного автосалона.

История, реальное состояние, полная стоимость владения и надёжность продавца — четыре опоры безопасной сделки. Если пренебречь хотя бы одной из них, покупка может обернуться долгими тратами и разочарованием, предупредили эксперты Yahoo.