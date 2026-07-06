Эти пять очень популярных автомобилей в России не стоят своих денег

Одним из главных примеров переоценки эксперт называет Toyota RAV4. Десятилетний кроссовер с пробегом 140 тысяч километров в среднем стоит 2,3 миллиона рублей, а в максимуме достигает 3,2 миллиона. Но, по мнению Зиновьева, своих денег стоят только версии с гидроавтоматом — с двигателем 2.5 или дизелем. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч рублей.

Второй в списке — Kia Rio третьего поколения. Технически это близнец Hyundai Solaris, но цены почему-то разные. За десятилетний Rio просят в среднем 950 тысяч рублей, тогда как Solaris можно найти за 900 тысяч. Разница в 50 тысяч рублей — и это при том, что Solaris разрабатывался специально для России, а Rio позиционируется как международная модель.