Эти пять очень популярных автомобилей в России не стоят своих денег
Одним из главных примеров переоценки эксперт называет Toyota RAV4. Десятилетний кроссовер с пробегом 140 тысяч километров в среднем стоит 2,3 миллиона рублей, а в максимуме достигает 3,2 миллиона. Но, по мнению Зиновьева, своих денег стоят только версии с гидроавтоматом — с двигателем 2.5 или дизелем. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч рублей.
Второй в списке — Kia Rio третьего поколения. Технически это близнец Hyundai Solaris, но цены почему-то разные. За десятилетний Rio просят в среднем 950 тысяч рублей, тогда как Solaris можно найти за 900 тысяч. Разница в 50 тысяч рублей — и это при том, что Solaris разрабатывался специально для России, а Rio позиционируется как международная модель.
Похожая история наблюдается в паре Hyundai Tucson и Kia Sportage. Кроссоверы имеют одинаковую техническую начинку, но Tucson на вторичном рынке дороже на 110 тысяч рублей: 1,9 миллиона против 1,79 миллиона за Sportage. Разумного объяснения этой переплате эксперт не находит.
Еще одна пара родственников — Skoda Octavia и Volkswagen Jetta. Они построены на одной платформе, оснащаются одинаковыми моторами и коробками, а длина кузова у них и вовсе совпадает. Однако Octavia с лифтбэком предлагает на 50 литров больше багажного пространства и стоит на 100 тысяч рублей дороже — 1,3 миллиона против 1,2 за Jetta. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория переплачивать такие деньги за дополнительные полсотни литров.
Наконец, Toyota Corolla одиннадцатого поколения также оказалась в списке переоцененных. При средней цене 1,45 миллиона рублей за десятилетний автомобиль Corolla оказывается дороже и Octavia, и Jetta, хотя уступает им в габаритах. К тому же на российском рынке модель продавалась исключительно с вариатором, который, по данным эксперта, часто выходит из строя после 150 тысяч километров.