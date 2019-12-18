У Volkswagen Golf во время краш-теста распахнулись двери

В отчете Euro NCAP говорится, что специалистам нечасто приходится иметь дело с распахивающимися при ударе дверями. Например, такая же проблема была у Volkswagen Sharan – автомобиль «наказали» штрафными очками и он набрал всего четыре звезды.

К Golf претензий было меньше: безопасность взрослых пассажиров и водителя оценили на 95 процентов, защиту пассажира-ребенка – на 89 процентов, безопасность пешеходов – на 76 процентов, а работу вспомогательных систем – на 78 процентов.