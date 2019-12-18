У Volkswagen Golf во время краш-теста распахнулись двери

В отчете Euro NCAP говорится, что специалистам нечасто приходится иметь дело с распахивающимися при ударе дверями. Например, такая же проблема была у Volkswagen Sharan – автомобиль «наказали» штрафными очками и он набрал всего четыре звезды.
К Golf претензий было меньше: безопасность взрослых пассажиров и водителя оценили на 95 процентов, защиту пассажира-ребенка – на 89 процентов, безопасность пешеходов – на 76 процентов, а работу вспомогательных систем – на 78 процентов.
В России продажи нового Volkswagen Golf стартуют до конца 2020 года.
Еще одной моделью, которая прошла краш-тест и представляет интерес для России, стала Audi Q8. Как и в случае с соплатформенным Q7, с которым кроссовер разделил основные узлы и агрегаты, модели присудили пять звезд. Оценки вседорожника: 93 процента – защита взрослых пассажиров, 87 процентов – пассажиров-детей, 71 процент – безопасность пешеходов и 73 процента – работа систем безопасности.
Моделям Nissan Juke и Ford Puma также выставили максимальные пять звезд. Первый набрал 94 процента за безопасность взрослых пассажиров, 85 – безопасность пассажиров-детей, 81 процент – безопасность пешеходов и 73 процента – работа электронных систем безопасности. Результат Puma: 94, 82, 77 и 74 процента соответственно.
Также специалисты EuroNCAP провели испытания Aiways U5, MG ZS EV, MG HS, соплатформенных Volkswagen up!, Seat Mii и Skoda CITIGO. Пять звезд из них набрали только две модели MG, а все остальные провалились, получил по три звезды.