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17:17

У Volkswagen Golf во время краш-теста распахнулись двери

Но это не помешало модели набрать максимальные пять звезд

© EuroNCAP
Лиза Будрина
Независимая организация Euro NCAP провела испытания нескольких новых моделей, появившихся на европейском рынке: нового Volkswagen Golf, Audi Q8, Nissan Juke, Ford Puma и других. Испытания прошли без происшествий, не считая Golf – у хэтчбека при боковом ударе открылись двери, что случается довольно редко. Однако это не помешало экспертам присудить всем автомобилям достаточно высокий балл.

В отчете Euro NCAP говорится, что специалистам нечасто приходится иметь дело с распахивающимися при ударе дверями. Например, такая же проблема была у Volkswagen Sharan – автомобиль «наказали» штрафными очками и он набрал всего четыре звезды.

К Golf претензий было меньше: безопасность взрослых пассажиров и водителя оценили на 95 процентов, защиту пассажира-ребенка – на 89 процентов, безопасность пешеходов – на 76 процентов, а работу вспомогательных систем – на 78 процентов.

Краш-тест Volkwagen Golf восьмого поколения

В России продажи нового Volkswagen Golf стартуют до конца 2020 года.

Еще одной моделью, которая прошла краш-тест и представляет интерес для России, стала Audi Q8. Как и в случае с соплатформенным Q7, с которым кроссовер разделил основные узлы и агрегаты, модели присудили пять звезд. Оценки вседорожника: 93 процента защита взрослых пассажиров, 87 процентов – пассажиров-детей, 71 процент – безопасность пешеходов и 73 процента – работа систем безопасности.

Моделям Nissan Juke и Ford Puma также выставили максимальные пять звезд. Первый набрал 94 процента за безопасность взрослых пассажиров, 85 – безопасность пассажиров-детей, 81 процент – безопасность пешеходов и 73 процента – работа электронных систем безопасности. Результат Puma: 94, 82, 77 и 74 процента соответственно.

Также специалисты EuroNCAP провели испытания Aiways U5, MG ZS EV, MG HS, соплатформенных Volkswagen up!, Seat Mii и Skoda CITIGO. Пять звезд из них набрали только две модели MG, а все остальные провалились, получил по три звезды.

Видео: EuroNCAP