Босс BMW предрек торговую войну между Евросоюзом и Китаем

Разлад очевиден, ведь Германия заинтересована в продолжении сотрудничества с Китаем, а её автопроизводители развивают совместные предприятия в КНР. В свою очередь автогиганты из Франции и Италии в Поднебесной продают немного и опасаются, что наплыв дешёвых электрокаров убьёт их бизнес в Европе. В случае введения антикитайских пошлин ответ Пекина может затронуть другие товары: китайские власти уже начали проверки импорта алкоголя, молочных продуктов и свинины из Евросоюза.