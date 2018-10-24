EuroNCAP разбил новый Lexus ES, Mercedes-Benz A-класса и еще три машины

Помимо Nexo, краш-тесты прошел новый седан Lexus ES и компактный Mercedes-Benz A-класса. В этой же серии испытаний приняли участие обновленный универсал Mazda 6 и фургончик Peugeot Rifter, результаты которого засчитали также его близнецам — Citroen Berlingo и Opel Combo.

Седан Lexus ES четвертого поколения хорошо перенес все испытательные удары, но эксперты эксперты были вынуждены снять штрафные баллы за защиту таза заднего пассажира и головы передних седоков. При фронтальном ударе задний пассажир поднырнул под поясную лямку, а оконные «занавески» раскрылись не полностью. Тем не менее, рейтинг защиты взрослых пассажиров составил 91 процент, а с учетом хорошей работы электронных ассистентов водителя Lexus получил пять звезд.