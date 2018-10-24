EuroNCAP разбил новый Lexus ES, Mercedes-Benz A-класса и еще три машины

По нынешним правилам EuroNCAP в ходе испытаний проводится сразу несколько краш-тестов, имитирующих самые распространенные типы аварий. Это фронтальный удар о жесткое препятствие всей площадью передка, удар водительской стороной передка о сминаемый барьер с перекрытием 40 процентов, боковой удар тележкой (она имитирует другой автомобиль), удар водительской дверью о столб, а также наезд сзади. Кроме того, c 2009 года оценивается не только уровень пассивной безопасности, но и работа электронных систем, предотвращающих столкновение — если такие установлены.
Помимо Nexo, краш-тесты прошел новый седан Lexus ES и компактный Mercedes-Benz A-класса. В этой же серии испытаний приняли участие обновленный универсал Mazda 6 и фургончик Peugeot Rifter, результаты которого засчитали также его близнецам — Citroen Berlingo и Opel Combo.
Седан Lexus ES четвертого поколения хорошо перенес все испытательные удары, но эксперты эксперты были вынуждены снять штрафные баллы за защиту таза заднего пассажира и головы передних седоков. При фронтальном ударе задний пассажир поднырнул под поясную лямку, а оконные «занавески» раскрылись не полностью. Тем не менее, рейтинг защиты взрослых пассажиров составил 91 процент, а с учетом хорошей работы электронных ассистентов водителя Lexus получил пять звезд.
Хэтчбек Mercedes-Benz А-класса получил пять звезд за краш-тесты. Показания всех датчиков на манекенах соответствовали зеленой или желтой зоне («хорошо» или «приемлемо») — рейтинг защиты пассажиров составил 96 процентов. Электроника, распознающая пешеходов и велосипедистов, отработала образцово (рейтинг 92 процента). А вот система удержания в полосе получила лишь два балла из четырех: несмотря на приемлемое качество ее работы, эксперты покритиковали отсутствие контроля за слепыми зонами.
Высшей оценки удостоилась и обновленная Mazda6. Седоки защищены качественно (95 проццентов), единственный замеченный недостаток — риск подныривания под задние ремни (на этом основании снижена оценка за защиту таза у задних пассажиров).
Что касается кроссовера Hyundai Nexo, то экспертов EuroNCAP волновала защита расположенного под капотом электрохимического генератора и баков с взрывоопасным водородом, расположенных в заднем свесе и под сиденьями заднего ряда. Подробностей эксперты не приводят, но по результатам ударных испытаний все оказалось благополучно. Защиту пассажиров эксперты оценили как высокую — за нее кроссовер «заработал» 35,8 баллов (рейтинг 94 процента).
Единственным проколом оказалась неудачная форма задних подголовников — при ударе сзади они подвергают шеи пассажиров риску хлыстовой травмы. Большинство электронных ассистентов водителя также заслужили отметку «хорошо». Правда, претензии возникли к системе распознавания пешеходов, которая плохо обнаруживала велосипедистов. Но по сумме показателей водородный кроссовер Hyundai Nexo получил наивысший пятизвездный рейтинг.
Фургончики Peugeot Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo, отличающиеся лишь деталями внешней отделки, получили одну зачетную оценку на всех. Причем это четыре звезды — отличный результат для простецкого «каблучка». Защиту седоков при аварии эксперты оценили высоко: рейтинг 91 процент. Основные претензии — к средненькой защите грудной клетки у водителя при фронтальном ударе о жесткое препятствие и у пассажира — при 40-процентном краш-тесте о сминаемый барьер.
Для тех, кто выбирает эти машины в качестве семейных, эксперты отмечают, что крепления Isofix для детских кресел на втором ряду на многих рынках не входят в стандартную комплектацию. А еще детские сиденья ни в коем случае нельзя устанавливать на опциональном третьем ряду — это попросту опасно. Качество работы системы удержания в полосе оказалось высоким, а вот система распознавания пешеходов «подслеповата» в темноте.