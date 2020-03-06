Европейцы отказались пересаживаться на общественный транспорт и велосипеды

По оценкам экспертов, 96 процентов жителей Европы подвержены воздействию вредных здоровья веществ, вырабатываемых автомобилями, а экономика Евросоюза ежегодно теряет 270 миллиардов евро из-за пробок. Но несмотря на это, за последние 6 лет, потратив более 16 миллиардов евро, властям крупнейших европейских стран так и не удалось увеличить популярность общественного транспорта. Жители Евросоюза продолжают чаще пользоваться личными автомобилями.

Главными причинами провала транспортной программы эксперты называют высокие цены на проезд в общественном транспорте, отсутствие платного въезда в центральные районы городов, а также недостаточное количество велодорожек.