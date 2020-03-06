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6 марта, 18:13

Европейцы отказались пересаживаться на общественный транспорт и велосипеды

Транспортная программа Евросоюза оказалась провальной

© Pixabay
Анастасия Дубина
Эксперты посчитали, что за последние шесть лет властям Евросоюза так и не удалось повысить популярность общественного транспорта среди жителей. Водители по-прежнему отдают предпочтение личному автомобилю.

По оценкам экспертов, 96 процентов жителей Европы подвержены воздействию вредных здоровья веществ, вырабатываемых автомобилями, а экономика Евросоюза ежегодно теряет 270 миллиардов евро из-за пробок. Но несмотря на это, за последние 6 лет, потратив более 16 миллиардов евро, властям крупнейших европейских стран так и не удалось увеличить популярность общественного транспорта. Жители Евросоюза продолжают чаще пользоваться личными автомобилями.

Главными причинами провала транспортной программы эксперты называют высокие цены на проезд в общественном транспорте, отсутствие платного въезда в центральные районы городов, а также недостаточное количество велодорожек.

Европейская счётная палата посетила 96 городов по всей Европе для оценки 15 проектов транспортных программ Евросоюза. Выяснилось, что жители проигнорировали появление новых современных автобусов и другого общественного транспорта. Рост пробок из-за увеличения числа автомобилей был зафиксирован в Мадриде, Барселоне и Гамбурге. Аналогичная ситуация в Палермо, Варшаве, Неаполе и Лейпциге.