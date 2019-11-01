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13:49

В России ввели новый способ оформления ДТП

Он занимает 15 минут, но пока действует только в четырех регионах

© pixabay.com
С 1 ноября 2019 года у российских водителей появилась возможность оформить аварию по европротоколу с помощью приложения в смартфоне. Пока такая опция имеется только у автомобилистов в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, приложение доступно для жителей Татарстана.

Выбор именно этих регионов обусловлен тем, что они наиболее обеспечены мобильной связью и имею хорошую зону покрытия, пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, если у водителя есть специальное приложение «Помощник ОСАГО» на телефоне, он может оформить ДТП онлайн, не заполняя многочисленные бланки. Однако эта услуга распространяется только на аварии без пострадавших.

Система предусматривает хранение данных о водителей, в том числе номера прав и страхового полиса, свидетельства о регистрации транспортного средства. При оформлении аварии автовладельцу нужно будет лишь проверить, корректны ли они, а также загрузить фотографии с места происшествия. Таким образом, весь процесс займет примерно 15 минут, что гораздо быстрее, чем заполнять бумажки от руки.

Размер возможной выплаты в таком случае будет ограничен 400 тысячами рублей максимальным лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

По данным РСА, на сегодняшний день около 50 процентов мелких ДТП оформляются по европротоколу, а с 1 сентября это можно сделать и через сайт госуслуг.

Источник: ТАСС