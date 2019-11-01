В России ввели новый способ оформления ДТП

Выбор именно этих регионов обусловлен тем, что они наиболее обеспечены мобильной связью и имею хорошую зону покрытия, пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, если у водителя есть специальное приложение «Помощник ОСАГО» на телефоне, он может оформить ДТП онлайн, не заполняя многочисленные бланки. Однако эта услуга распространяется только на аварии без пострадавших.
Система предусматривает хранение данных о водителей, в том числе номера прав и страхового полиса, свидетельства о регистрации транспортного средства. При оформлении аварии автовладельцу нужно будет лишь проверить, корректны ли они, а также загрузить фотографии с места происшествия. Таким образом, весь процесс займет примерно 15 минут, что гораздо быстрее, чем заполнять бумажки от руки.
Размер возможной выплаты в таком случае будет ограничен 400 тысячами рублей – максимальным лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО.
По данным РСА, на сегодняшний день около 50 процентов мелких ДТП оформляются по европротоколу, а с 1 сентября это можно сделать и через сайт госуслуг.