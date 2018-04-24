Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро

«АвтоВАЗ» начал продажу универсалов Lada Vesta SW и его вседорожной-версии SW Cross на европейском рынке. Цены на модель начинаются от 11 990 евро. То есть, например, немецкому покупателю такая машина с учетом 19-процентного НДС обойдется в 14 268 евро.

Из трех комплектаций «Весты» европейцам доступны две: базовая Comfort и «топовая» Luxe. Двигатель – только 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил, который специально для Европы довели до экологических норм «Евро-6». Адаптацию более мощного мотора объемом 1,8 литра проводить не стали. Доступна как механическая коробка передач, так и роботизированная.

Для сравнения, конкурирующие универсалы B-класса, например, Renault Clio Grandtour и Skoda Fabia Combi стоят от 12 990 и 13 530 евро соответственно. В обоих случаях за эти деньги можно получить лишь базовый моторчик мощностью чуть больше 70 сил: у Renault это «четверка» объемом 1,2 литра, а у «Шкоды» — литровая «тройка».

Еще один вариант – Dacia Logan MCV в базе стоит 7990 евро, а его топовый вариант 14050 евро.

За более мощные моторы требуется значительная доплата — минимум 3400 евро у Renault и 1400 евро у Шкоды. Но даже в этом случае ценовое преимущество «Лады» оказывается не велико. К тому же у европейских производителей действуют фирменные схемы кредитования, а «Лады» можно купить только за полную стоимость.

В пересчете на рубли стоимость базового универсала Vesta в Германии превысит миллион рублей. В России аналогичная машина стоит 654 900 рублей без учета десятипроцентной скидки по акции «первый/семейный автомобиль».