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18:36

Эксперты выяснили, как быстро «умирают» батареи электрокаров

В год аккумуляторы теряют около 2,3 процента емкости

© Kārlis Dambrāns /Flickr
Анастасия Дубина
Эксперты из компании Geotab, которая специализируется в области управления парком систем глобального позиционирования и слежения за транспортными средствами, выяснили, с какой скоростью аккумуляторные батареи электрокаров теряют емкость.

В исследовании приняли участие 6300 электромобилей разных марок со всего мира. В итоге выяснилось, что в среднем батарея теряет около 2,3 процента емкости каждый год эксплуатации. Авторы пришли к выводу, что при таких маленьких потерях аккумуляторы могут пережить даже автомобили, в которые они установлены.

При этом эксперты из Geolab наглядно показали, насколько сильно зависит степень и скорость износа при разных системах охлаждения. Например, в Tesla Model S, где используется система водяного охлаждения, батарея за год потеряла всего 2,3 процента емкости. В Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение, этот показатель достиг уже 4,2 процента ежегодной потери.

Как отмечают авторы исследования, снижение эффективности батареи может быть нелинейным — за медленным в первое время спадом может последовать резкое падение. На скорость зарядки также может влиять программное обеспечение. По словам владельцев Tesla, оно сильно влияет на зарядку автомобиля.

Периодичность эксплуатации, как выяснилось, почти не влияет на срок службы батареи, а вот климат оказывает серьезное воздействие. В жарком климате батарея будет «умирать» быстрее, нежели в холодном. Также на долговечность негативно влияет частое использование режима быстрой зарядки.