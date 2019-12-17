Эксперты выяснили, как быстро «умирают» батареи электрокаров

В исследовании приняли участие 6300 электромобилей разных марок со всего мира. В итоге выяснилось, что в среднем батарея теряет около 2,3 процента емкости каждый год эксплуатации. Авторы пришли к выводу, что при таких маленьких потерях аккумуляторы могут пережить даже автомобили, в которые они установлены.

При этом эксперты из Geolab наглядно показали, насколько сильно зависит степень и скорость износа при разных системах охлаждения. Например, в Tesla Model S, где используется система водяного охлаждения, батарея за год потеряла всего 2,3 процента емкости. В Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение, этот показатель достиг уже 4,2 процента ежегодной потери.