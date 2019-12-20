Посмотрите на первую в мире электрическую пожарную машину

По словам представителей компании-производителя, электромобиль получился не только экологичным, но и более компактным и маневренным по сравнению с машинами с классическими ДВС. Также новинка более удобна и безопасна в управлении — теперь спасателям не придется забираться в кабину, поскольку все управление может осуществляться с земли.
Авторы проекта оценивают полностью укомплектованный и готовый к работе автомобиль в 1,2 миллиона долларов. Это немного дороже, чем традиционные грузовики, но при этом пожарный автомобиль с электромотором гораздо дешевле в эксплуатации и обслуживании. Поэтому спустя некоторое время, эта первичная переплата нивелируется, уверены в компании.
Еще одним плюсом автомобиля является его модульность — роль и функционал модели могут быть легко изменены при необходимости. Заднюю часть, например, можно переоборудовать в мини-версию кабины «скорой помощи», где спасатели смогут оказать первичную медицинскую помощь и дождаться бригаду медиков.
Впервые концепцию представили еще в 2016 году, тогда опытные образцы отправили на тесты в Германию и Австрию, по итогам которых сотрудники спасательных служб должны были предоставить свои отзывы по эксплуатации. Сейчас показали уже серийную версию и она готова к работе на дорогах Европы. Кроме того, она полностью соответствует требованиям США.
Источник: KPIX CBS SF Bay Area