Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии

Заднеприводный Uniti One оснащается 120-киловаттным электромотором (163 силы) и тяговой батареей емкостью 26 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода в 240 километров. Зарядка аккумулятора с 20 до 85 процентов занимает 25 минут. В спортивном режиме Uniti One сможет разгоняться с нуля до 80 километров в час за 3,5 секунды, Максимальная скорость — 130 километров в час.