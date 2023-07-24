Россиянина лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Мужчину остановили в Зеленограде, когда он передвигался по городу в нетрезвом состоянии на электросамокате. Россиянина осудили по административной статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в результате чего назначили штраф в размере 30 000 рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.