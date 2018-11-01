«Треугольная» Hyundai Elantra обзавелась «заряженной» версией

В Корее цены на спортивную версию начинаются от 19,64 миллиона вон (1 131 000 рублей) за машину с механической коробкой передач и 22,17 миллиона вон (1 277 000 рублей) за автомобиль с «роботом». Для сравнения, Hyundai Elantra с самым простым атмосферным мотором Smartstream 1.6 и в базовой комплектации Style стоит в Корее от 14,04 миллиона вон (808 400 рублей).