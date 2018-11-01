«Треугольная» Hyundai Elantra обзавелась «заряженной» версией

Hyundai Avante Sport — именно так седан называется на корейском рынке — получил турбомотор 1.6 мощностью 204 лошадиных силы, известный по Hyundai Veloster и Kia Ceed GT. В паре с ним будет предлагаться как ручная коробка передач, так и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Использована более жесткая подвеска с уменьшенным на пять миллиметров клиренсом, 18-дюймовые колеса и тормоза увеличенного диаметра.
Внешние отличия от базовой «Элантры» невелики, и ограничиваются решеткой радиатора с ячейками вместо горизонтальных планок, накладками порогов, сдвоенным патрубком выхлопной системы и двухцветными легкосплавными дисками особого дизайна.
В салоне отличия заметнее. Здесь установлены кресла с увеличенной боковой поддержкой, усеченный снизу трехспицевый руль, отделанный кожей с красной прострочкой. Также появилась комбинация приборов особого дизайна: с вертикальным положением стрелок в «нуле» и разметкой спидометра до 260 километров в час. Кроме того, на машинах с роботизированной коробкой на руле установлены лепестки для ручного переключения передач.
В Корее цены на спортивную версию начинаются от 19,64 миллиона вон (1 131 000 рублей) за машину с механической коробкой передач и 22,17 миллиона вон (1 277 000 рублей) за автомобиль с «роботом». Для сравнения, Hyundai Elantra с самым простым атмосферным мотором Smartstream 1.6 и в базовой комплектации Style стоит в Корее от 14,04 миллиона вон (808 400 рублей).