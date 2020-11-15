В гамме Ford появился рамный внедорожник для экспедиций

Основой Ford Everest BaseCamp послужила средняя комплектация Trend, так что цены вполне гуманны: от 65 тысяч австралийских долларов (3,65 миллиона рублей) за версию с пятицилиндровым дизелем 3.2, и от 66,5 тысячи долларов в местной валюте (3,74 миллиона рублей) за исполнение с дизельной «битурбочетвёркой» 2.0. Относительно обычного Everest с похожим оснащением надбавка составит около 10 тысяч австралийских долларов (560 тысяч рублей).