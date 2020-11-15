В гамме Ford появился рамный внедорожник для экспедиций

Технически Ford Everest BaseCamp ничем не отличается от обычных внедорожников, но полный привод входит в стандартное оснащение. «Экспедиционный» Everest можно заказать и со старым пятицилиндровым 200-сильным (470 Нм) дизелем объёмом 3,2 литра, и с новым 213-сильным (500 Нм) 2,0-литровым битурбомотором на «тяжёлом» топливе. Оба агрегата сочетаются с «автоматами» — 6-скоростным и 10-скоростным соответственно.
Фото: Ford Everest BaseCamp
Особенности оснащения — наличие заводского шноркеля, тягово-сцепного устройства, силового багажника на крыше и трёхдюймового кенгурина со светодиодной балкой спереди. Внешне Everest BaseCamp легко узнать по чёрным пятиспицевым легкосплавным дискам, а также отсутствию хромированных деталей. Наравне с обычным Ford Everest, адаптированный к оффроуду внедорожник может тянуть прицепы массой до 3000 килограммов.
Основой Ford Everest BaseCamp послужила средняя комплектация Trend, так что цены вполне гуманны: от 65 тысяч австралийских долларов (3,65 миллиона рублей) за версию с пятицилиндровым дизелем 3.2, и от 66,5 тысячи долларов в местной валюте (3,74 миллиона рублей) за исполнение с дизельной «битурбочетвёркой» 2.0. Относительно обычного Everest с похожим оснащением надбавка составит около 10 тысяч австралийских долларов (560 тысяч рублей).