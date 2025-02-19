Посмотрите на микроэлектрокар от дизайнера Nissan GT-R за миллион рублей

Посмотрите на микроэлектрокар от дизайнера Nissan GT-R за миллион рублейПродажи машины начнутся в одном японском регионе
Длина Aim EVM составляет всего 2485 миллиметров. Внешне 646-килограммовый электрокар отличается квадратным кузовом, а также съемными панелями крыши, которые можно убрать в багажник. В салоне миниатюрной модели могут разместиться два пассажира. В список опций машины входит мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, а также пара круглых экранов, на которые выведены показания приборов.
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В движение крошечный хэтчбек приводит 19-сильный электромотор, который работает в паре с десятикиловаттным аккумулятором. На одном заряде батареи машины способна проехать до 120 километров. Полная перезарядка от бытовой розетки займет пять часов. Максимальная скорость электромобиля составляет 60 километров в час.
Продажи Aim EVM начнутся ближайшим летом в японской префектуре Окинава. Позднее разработчики планируют выйти на весь рынок страны. Стоимость миниатюрного хэтчбека начнется от 1,9 миллиона иен (примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).
В 2022 году компания Geely разрабатывала собственный миниатюрный электрокар. По габаритам модель Geometry M2 должна была уступать «Оке».