Посмотрите на микроэлектрокар от дизайнера Nissan GT-R за миллион рублей

В движение крошечный хэтчбек приводит 19-сильный электромотор, который работает в паре с десятикиловаттным аккумулятором. На одном заряде батареи машины способна проехать до 120 километров. Полная перезарядка от бытовой розетки займет пять часов. Максимальная скорость электромобиля составляет 60 километров в час.

Продажи Aim EVM начнутся ближайшим летом в японской префектуре Окинава. Позднее разработчики планируют выйти на весь рынок страны. Стоимость миниатюрного хэтчбека начнется от 1,9 миллиона иен (примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).