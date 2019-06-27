Mitsubishi вернет Lancer Evolution. Но с двигателем Renault

Новинка станет совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным издания Autocar, в качестве силовой установки седан получит двухлитровый бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию.
Систему полного привода Mitsubishi разработает специально для модели на основе фирменной S-AWC, которая оценивает угловую скорость автомобиля и корректирует избыточную или недостаточную поворачиваемость. Из-за того, что крутящий момент распределяется между всеми колесами, а не только между передней и задней осью, автомобиль будто сам помогает входить в поворот, сокращая угол и степень заноса.
«Заряженные» седаны Lancer Evolution ушли с рынка на десятом поколении. Первая модель сошла с конвейера в 1992 году, а в 2016-м Mitsubishi прекратила производство. Последний автомобиль в России был продан в феврале 2017 года — красный Evolution с двухлитровым турбомотором мощностью 295 лошадиных сил обошелся владельцу в 2 499 000 рублей.
Компания не планировала создавать прямого преемника седану — вместо этого рассматривался вариант выпуска «заряженного» кроссовера. В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi показала концептуальный электрический кроссовер e-Evolution. По задумке японцев, его серийная версия должна была стать продолжением истории «горячих Лансеров».
Пока точных данных о старте производства одиннадцатого поколения Evolution нет, но ожидается, что новый седан может появиться на рынке не раньше, чем через три года. В семействе должна появиться еще версия в кузове хэтчбек.