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11:37

Mitsubishi вернет Lancer Evolution. Но с двигателем Renault

Одиннадцатое поколение седана получит двухлитровый мотор от хот-хэтча Megane RS

© Иллюстрация autocar.co.uk
Компания Mitsubishi Motors планирует возобновить производство культовой модели Lancer Evolution. Если одиннадцатое поколение все же запустят в производство, то автомобиль будут собирать на платформе «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS.
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Новинка станет совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным издания Autocar, в качестве силовой установки седан получит двухлитровый бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию.

Систему полного привода Mitsubishi разработает специально для модели на основе фирменной S-AWC, которая оценивает угловую скорость автомобиля и корректирует избыточную или недостаточную поворачиваемость. Из-за того, что крутящий момент распределяется между всеми колесами, а не только между передней и задней осью, автомобиль будто сам помогает входить в поворот, сокращая угол и степень заноса.

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«Заряженные» седаны Lancer Evolution ушли с рынка на десятом поколении. Первая модель сошла с конвейера в 1992 году, а в 2016-м Mitsubishi прекратила производство. Последний автомобиль в России был продан в феврале 2017 года — красный Evolution с двухлитровым турбомотором мощностью 295 лошадиных сил обошелся владельцу в 2 499 000 рублей.

Компания не планировала создавать прямого преемника седану — вместо этого рассматривался вариант выпуска «заряженного» кроссовера. В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi показала концептуальный электрический кроссовер e-Evolution. По задумке японцев, его серийная версия должна была стать продолжением истории «горячих Лансеров».

Пока точных данных о старте производства одиннадцатого поколения Evolution нет, но ожидается, что новый седан может появиться на рынке не раньше, чем через три года. В семействе должна появиться еще версия в кузове хэтчбек.

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