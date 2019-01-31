Единственный в мире гибридный Lotus Evora выставили на продажу

Гибридный спорткар построен на базе обычной «Эворы». Расходы на его разработку и постройку составили 23 миллиона фунтов стерлингов. Lotus Evora E414 Hybrid оснащен двумя электромоторами, выдающими по 152 киловатта (207 сил) и 400 Нм каждый. Они передают момент через индивидуальные трансмиссии, позволяющие гибко контролировать тягу на каждом из колес. В качестве «увеличителя запаса хода» выступает 1,2-литровая «турботройка». Она питает батарею емкостью 14,4 киловатт-часа.
С места до 60 миль в час (97 километров в час) гибридный Lotus Evora разгоняется за 4,4 секунды. Комбинированный запас хода — 483 километра. Спорткар оборудован подрулевыми лепестками, которые должны имитировать переключения ступеней роботизированной коробки, системами симуляции звука работы ДВС и рекуперации энергии торможения.
Кроме этого, Lotus Evora E414 Hybrid оборудовали системой HALOsonic, разработанной в сотрудничестве с Harman. Она использует камеру для оценки траектории и скорости движения пешеходов для настройки громкости внешнего синтезатора звука. HALOsonic работает на скоростях до 75 километров в час и способна контролировать пространство на расстоянии 60 метров перед автомобилем.
В 2016 году Lotus Evora E414 Hybrid продали британскому бизнесмену и поклоннику марки Стюарту Монументу. Новый владелец нанял бывших сотрудников компании для восстановления машины, и даже прокатился на ней по летному полю.