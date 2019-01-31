Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:50

Единственный в мире гибридный Lotus Evora выставили на продажу

Нынешний владелец хочет выручить за спорткар 150 тысяч фунтов стерлингов

Существующий в единственном экземпляре гибридный прототип Lotus Evora E414 Hybrid Range Extender выставили на продажу. Спорткар оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов (12,9 миллиона рублей по текущему курсу).
Загрузка...

Гибридный спорткар построен на базе обычной «Эворы». Расходы на его разработку и постройку составили 23 миллиона фунтов стерлингов. Lotus Evora E414 Hybrid оснащен двумя электромоторами, выдающими по 152 киловатта (207 сил) и 400 Нм каждый. Они передают момент через индивидуальные трансмиссии, позволяющие гибко контролировать тягу на каждом из колес. В качестве «увеличителя запаса хода» выступает 1,2-литровая «турботройка». Она питает батарею емкостью 14,4 киловатт-часа.

С места до 60 миль в час (97 километров в час) гибридный Lotus Evora разгоняется за 4,4 секунды. Комбинированный запас хода — 483 километра. Спорткар оборудован подрулевыми лепестками, которые должны имитировать переключения ступеней роботизированной коробки, системами симуляции звука работы ДВС и рекуперации энергии торможения.

Кроме этого, Lotus Evora E414 Hybrid оборудовали системой HALOsonic, разработанной в сотрудничестве с Harman. Она использует камеру для оценки траектории и скорости движения пешеходов для настройки громкости внешнего синтезатора звука. HALOsonic работает на скоростях до 75 километров в час и способна контролировать пространство на расстоянии 60 метров перед автомобилем.

В 2016 году Lotus Evora E414 Hybrid продали британскому бизнесмену и поклоннику марки Стюарту Монументу. Новый владелец нанял бывших сотрудников компании для восстановления машины, и даже прокатился на ней по летному полю.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...