Единственный в мире гибридный Lotus Evora выставили на продажу

Кроме этого, Lotus Evora E414 Hybrid оборудовали системой HALOsonic, разработанной в сотрудничестве с Harman. Она использует камеру для оценки траектории и скорости движения пешеходов для настройки громкости внешнего синтезатора звука. HALOsonic работает на скоростях до 75 километров в час и способна контролировать пространство на расстоянии 60 метров перед автомобилем.