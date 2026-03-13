Европейские производители грузовиков испугались китайских конкурентов

В Старом Свете планируют заявиться легковой автогигант BYD, ведущий китайский бренд электрических грузовиков Sany и подразделение Geely Holding под названием Farizon. Также аккумуляторную технику готовы предложить Sinotruk, а также стартапы Windrose и SuperPanther.

Азиатские компании, по информации информационных агентств, готовы установить цены на свои грузовики на 30% ниже среднеевропейской — она сейчас составляет 320 000 евро. Их ценовые преимущества основаны на большем масштабе производства.

Традиционные производители грузовиков всерьёз оценивают угрозу со стороны конкурентов: «Китайские конкуренты быстры, инновационны, решительны и целеустремлённы, так что гонка началась», — заявил генеральный директор Volvo Group Мартин Лундстедт.