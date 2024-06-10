В России резко сократились продажи электрокаров

В агентстве отмечают, что если сравнивать результат мая с апрелем, то сократились продажи всех наиболее востребованных моделей, однако год к году в большинстве случаев наблюдается заметный рост. В плюсе в мае оказались только Zeekr и «Москвич», у остальных же марок продажи снизились.

Если же рассматривать период с января по май включительно, то топ-3 самых популярных марок выглядит так: Zeekr, Evolute и Volkswagen. Всего за этот период в нашей стране было продано 9523 новых электрокара, в том числе 4086 машин Zeekr.