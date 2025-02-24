Сколько автомобилей в день выпускает бывший завод Volkswagen в Калуге

После перезапуска новый владелец предприятия организовал сборку автомобилей Сhery

Бывший калужский завод Volkswagen выпускает по три сотни машин в день. Как выяснил телеграм-канал «Русский автомобиль», перезапущенное новым владельцем предприятие в Калужской области нарастило объемы производства крупноузловым методом почти до 300 автомобилей. Речь идет о моделях Chery — кроссоверах Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. Также в цехах завода ранее была замечена и четвертый кроссовер, Tiggo 9, хотя информации о его сборке пока нет.