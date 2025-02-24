Сколько автомобилей в день выпускает бывший завод Volkswagen в Калуге

Сколько автомобилей в день выпускает бывший завод Volkswagen в КалугеПосле перезапуска новый владелец предприятия организовал сборку автомобилей Сhery
Экс-завод Volkswagen в Калуге после ухода немецкого концерна из России перешел компании «АГР» (AGR Automotive Group). Больше двух лет площадка простаивала, но в июле 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что завод перезапущен. Какие именно автомобили там собирают, Алиханов тогда не уточнил.
Лишь в феврале 2025-го AGR объявил о запуске собственной автомобильной марки Tenet, под которой будут продаваться автомобили, собранные на бывшем заводе Volkswagen. Производство запустят во втором квартале (апрель-июнь). Первенцем Tenet станет кроссовер 32T — это китайский Сhery Tiggo 7L с другими шильдиками. Следом на конвейер встанет 3XT на базе Tiggo 4, а третьей моделью окажется 31T — по некоторым данным, под этим индексом скрывается Tiggo 8 Pro Max.
Ранее сообщалось, что на первых порах автомобили Tenet будут собирать крупноузловым методом. Во втором квартале AGR перейдет к серийной сборке с постепенным наращиванием объема, параллельно готовя конвейер к производству полного цикла — со сваркой и окраской. Мелкоузловую сборку планируют наладить в третьем квартале (июль-сентябрь).