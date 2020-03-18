Обнаружена партия новых Ford Excursion, которые стояли без движения 15 лет

Очевидец, сообщивший о необычной коллекции Excursion, не смог узнать подробности о владельце внедорожников и причинах, почему машины остаются неподвижными 15 лет. Неизвестный ценитель американских автомобилей зарезервировал четыре белых, четыре чёрных и два песочных Excursion. У восьми внедорожников под капотом 6,8-литровый бензиновый атмосферный V10 мощностью 310 лошадиных сил, ещё у двух — 325-сильный дизель V8 6.0 Power Stroke.
Excursion — самый большой внедорожник компании Ford. Длина — 5760 миллиметров. В основе модели лежит трёхсекционная лонжеронная рама от тяжёлого пикапа F-250, подвеска — зависимая, рессорная, мосты — неразрезные. Помимо бензинового V10 6.8 и дизельного V8 6.0 под капотом устанавливался 7,3-литровый дизельный V8 и бензиновый 5,4-литровый мотор той же конфигурации.
David Chambers / facebook.com
За шесть лет производства Excursion компания Ford никогда официально не продавала модель в Азии, так что владельцу внедорожников пришлось привезти машины из-за океана. В 2005 году цена на Ford Excursion варьировалась в пределах от 40 до 50 тысяч долларов, так что 15 лет назад коллекционеру пришлось потратить на машины около полумиллиона долларов.
Интересно, что несмотря на любовь к роскоши и кастомизации среди покупателей из Дубая, неизвестный владелец партии Excursion предпочёл обычные модификации без всякого тюнинга. Такой подход позволит заработать на перепродаже внедорожников, если хозяин решит расстаться с коллекцией — судя по рынку подержанных Excursion в США, ухоженные дизельные машины оцениваются в 40 тысяч долларов. Экземпляры с нулевым пробегом обойдутся ещё дороже.
Отсутствие пробега — не синоним идеального состояния автомобиля, если он не прошёл процедуру консервации, ведь за 15 лет на внедорожниках наверняка вышла из строя топливная система, испортились покрышки и требуют замены резиновые шланги и уплотнители. Впрочем, маловероятно, что хозяин Excursion нуждается в деньгах, а значит машины могут простоять без движения ещё не один год.