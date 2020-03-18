Обнаружена партия новых Ford Excursion, которые стояли без движения 15 лет

За шесть лет производства Excursion компания Ford никогда официально не продавала модель в Азии, так что владельцу внедорожников пришлось привезти машины из-за океана. В 2005 году цена на Ford Excursion варьировалась в пределах от 40 до 50 тысяч долларов, так что 15 лет назад коллекционеру пришлось потратить на машины около полумиллиона долларов.

Интересно, что несмотря на любовь к роскоши и кастомизации среди покупателей из Дубая, неизвестный владелец партии Excursion предпочёл обычные модификации без всякого тюнинга. Такой подход позволит заработать на перепродаже внедорожников, если хозяин решит расстаться с коллекцией — судя по рынку подержанных Excursion в США, ухоженные дизельные машины оцениваются в 40 тысяч долларов. Экземпляры с нулевым пробегом обойдутся ещё дороже.