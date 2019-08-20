Премиальное подразделение Chery показало конкурента Kia Sportage

Архитектурой шасси Exeed LX повторяет Tiggo 7 для китайского рынка: у кроссоверов совпадает колёсная база и структура кузова. Оcновные конструктивные отличия — в двигателе и коробке передач: под капотом Exeed установлена более мощная 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 197 лошадиных сил, трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная, с двумя сцеплениями.
Внешнее сходство с Tiggo 7 проявляется только в форме окон и дверей — дизайн передней и задней части спроектирован заново. В салоне о «родстве» с Chery ничего не напоминает: интерьер изобилует кожаными и деревянными вставками, может похвастать диодной контурной подсветкой. Приборная панель и мультимедиасистема объединены в едином информационно-развлекательном комплексе а-ля «мерседесовский» MBUX. И виртуальные приборы, и дисплей медиа — 12,3-дюймовые.
Как и подобает премиум-бренду, Exeed LX богато оснащён: в топовой версии есть светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент контроля полосы и 19-дюймовые колёсные диски.
В Китае продажи LX начнутся через месяц, а выход на другие рынки планируется в 2020 году. В российских шоу-румах бренд Exeed тоже появится, однако модельный ряд марки пока держится в секрете.