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15:46

Премиальное подразделение Chery показало конкурента Kia Sportage

Новый кроссовер Exeed LX может появиться в России в 2020 году

© Exeed
Китайская фирма Exeed, премиальный суббренд Chery, провела презентацию второй модели — среднеразмерного кроссовера LX. Новинка представляет собой перелицованный вседорожник Chery Tiggo 7 и по габаритам чуть крупнее обновлённого Kia Sportage.

Архитектурой шасси Exeed LX повторяет Tiggo 7 для китайского рынка: у кроссоверов совпадает колёсная база и структура кузова. Оcновные конструктивные отличия — в двигателе и коробке передач: под капотом Exeed установлена более мощная 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 197 лошадиных сил, трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная, с двумя сцеплениями.

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Внешнее сходство с Tiggo 7 проявляется только в форме окон и дверей — дизайн передней и задней части спроектирован заново. В салоне о «родстве» с Chery ничего не напоминает: интерьер изобилует кожаными и деревянными вставками, может похвастать диодной контурной подсветкой. Приборная панель и мультимедиасистема объединены в едином информационно-развлекательном комплексе а-ля «мерседесовский» MBUX. И виртуальные приборы, и дисплей медиа — 12,3-дюймовые.

Как и подобает премиум-бренду, Exeed LX богато оснащён: в топовой версии есть светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент контроля полосы и 19-дюймовые колёсные диски.

В Китае продажи LX начнутся через месяц, а выход на другие рынки планируется в 2020 году. В российских шоу-румах бренд Exeed тоже появится, однако модельный ряд марки пока держится в секрете.