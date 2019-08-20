Премиальное подразделение Chery показало конкурента Kia Sportage

Как и подобает премиум-бренду, Exeed LX богато оснащён: в топовой версии есть светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент контроля полосы и 19-дюймовые колёсные диски.

В Китае продажи LX начнутся через месяц, а выход на другие рынки планируется в 2020 году. В российских шоу-румах бренд Exeed тоже появится, однако модельный ряд марки пока держится в секрете.