В России стал доступнее полноприводный кроссовер Exeed LX

Снизить стартовую цену на полноприводные Exeed LX удалось за счёт отказа от некоторых опций. Исчезло зеркало заднего вида с автозатемнением, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, центральный подлокотник с подстаканниками на втором ряду, а также заводская тонировка задних стёкол. Кроме того, у кроссовера за 3,6 миллиона рублей нет панорамной крыши и проекции логотипа под наружными зеркалами.