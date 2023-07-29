В России стал доступнее полноприводный кроссовер Exeed LXБазовый кроссовер суббренда Chery подешевел на пять процентов
В России стал доступнее полноприводный кроссовер Exeed LX. На официальном сайте у модели появилась новая комплектация Luxury Plus за 3,6 миллиона рублей. Дисконт по сравнению с топ-версией Premium Plus составил 190 тысяч рублей или около пяти процентов. Техника прежняя: Exeed LX AWD оснащается 150-сильным (275 Нм) турбомотором 1.6 и 7-ступенчатым преселективным «роботом», задняя ось автоматически подключается многодисковой муфтой.
Снизить стартовую цену на полноприводные Exeed LX удалось за счёт отказа от некоторых опций. Исчезло зеркало заднего вида с автозатемнением, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, центральный подлокотник с подстаканниками на втором ряду, а также заводская тонировка задних стёкол. Кроме того, у кроссовера за 3,6 миллиона рублей нет панорамной крыши и проекции логотипа под наружными зеркалами.
Есть упрощения по аудиоподготовке: на смену акустике Sony с восемью динамиками пришла система Arkamys с шестью динамиками. Взамен адаптивного круиз-контроля придётся довольствоваться обычным, нет преднятажителей задних ремней безопасности, шторок безопасности, систем контроля полосы, предупреждения о перекрестном и предотвращении фронтального столкновения. Убрали из стандартного оборудования встроенный видеорегистратор.
У некоторых российских дилеров Exeed LX в исполнении Luxury Plus уже появились. Нет сомнений, что появление более доступной комплектации поспособствует росту продаж и без того популярного кроссовера. Exeed LX входит в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке по итогам первого полугодия.