В России подорожали кроссоверы Exeed LX и RX

Что касается Exeed RX, то цены на него не поменялись, однако кроссовер лишился начальной комплектации Prestige стоимостью 4 600 000 рублей. Её место заняла версия Platinum, которая стоит ровно на 300 тысяч дороже. У такого RX шире перечень оборудования. Например, есть передняя центральная и коленная подушка безопасности, а также новый цвет кузова и отделки салона.