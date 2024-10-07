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Опубликовано 07 октября 2024, 16:29
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В России подорожали кроссоверы Exeed LX и RX

Прибавка составила от 295 до 345 тысяч рублей
Кроссоверы Exeed LX и RX подорожали на 295−345 тысяч рублей. Первому изменили стоимость трёх комплектаций из четырех, второму убрали начальную версию Prestige, место которой заняла богато оснащенная, в потому и более дорогая Platinum.
В России подорожали кроссоверы Exeed LX и RX
© Exeed
Редакция «Мотора»

В России подорожали два кроссовера Exeed: LX и RX. Все комплектации LX, кроме базовой, прибавили по 295−345 тысяч рублей, а купеобразный RX лишился базовой версии Prestige, поэтому стал дороже на 300 тысяч. Об этом узнали «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга прайс-листов брендов.

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У кроссовера Exeed LX подорожали три комплектации из четырех: Premium, Prestige AWD и Premium AWD. Первые две — на 295 тыс. рублей, до 3 495 000 и 3 795 000 рублей соответственно; третья — на 345 тысяч, до 3 925 000 рублей. Неизменной осталась только цена версии Business со 147-сильным турбомотором 1.5 и вариатором.

Что касается Exeed RX, то цены на него не поменялись, однако кроссовер лишился начальной комплектации Prestige стоимостью 4 600 000 рублей. Её место заняла версия Platinum, которая стоит ровно на 300 тысяч дороже. У такого RX шире перечень оборудования. Например, есть передняя центральная и коленная подушка безопасности, а также новый цвет кузова и отделки салона.