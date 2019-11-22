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17:02

Стало известно, когда в России появится премиальный кроссовер Chery

К дебюту на российском рынке готовится Exeed TLX

© Chery
Компания Chery раскрыла сроки запуска модели Exeed на российском рынке: новинка поступит в продажу в третьем квартале 2020 года. Пока же кроссовер проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства.

До России доберется только лонг-версия Exeed с приставкой TXL, колесная база которой на 85 миллиметров длиннее, чем у стандартного кроссовера, и достигает 2,8 метра. Ширина автомобиля равна 1885 миллиметрам, а высота 1706 миллиметрам. Таким образом, по габаритам китайский кроссовер можно сравнить с Nissan X-Trail.

Главным отличием Exeed от прочих моделей Chery стал богатый набор оснащения и, соответственно, более высокий ценник. В частности, кроссовер получил светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.

Над созданием этой этого кроссовера Chery работала совместно с Jaguar Land Rover. Exeed в данном случае -- не название модели, а суббренд, под которым автомобиль поступит в продажу

В движение Exeed приводит 190-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом», передним либо полным приводом.

По собственной информации «Мотора», за десять месяцев текущего года Chery продала в России чуть менее пяти тысяч новых машин, в том числе три тысячи экземпляров Tiggo 3. Последний является самой востребованной моделью китайской марки.