Стало известно, когда в России появится премиальный кроссовер Chery

До России доберется только лонг-версия Exeed с приставкой TXL, колесная база которой на 85 миллиметров длиннее, чем у стандартного кроссовера, и достигает 2,8 метра. Ширина автомобиля равна 1885 миллиметрам, а высота – 1706 миллиметрам. Таким образом, по габаритам китайский кроссовер можно сравнить с Nissan X-Trail.

Главным отличием Exeed от прочих моделей Chery стал богатый набор оснащения и, соответственно, более высокий ценник. В частности, кроссовер получил светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.