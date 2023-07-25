Exeed RX для России: какие опции получит новый китайский кроссовер

Exeed RX для России: какие опции получит новый китайский кроссоверРоссийская премьера Exeed RX состоится 27 июля, после чего будет дан старт продаж
Раскрыто оснащение нового китайского кроссовера Exeed RX для российского рынка. Exeed — премиальный суббренд Chery, а RX — новое кросс-купе марки, российская премьера которого пройдет 27 июля. За несколько дней до запуска продаж Exeed поделился подробностями об оснащении RX, в частности, о высокопроизводительном процессоре мультимедийной системы, электронных ассистентах, опциях комфорта и системах безопасности.
Exeed RX, который в Китае продается под названием Yaoguang, построен на архитектуре M3X 2.0 и в модельном ряду бренда занимает нишу между TXL и VX. По габаритам кросс-купе сравнимо с «тёзкой» Lexus RX, а в движение его приводит двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, работающий в тандеме с семиступенчатым «роботом». В Россию модель поставляется с китайского завода Сhery в Циндао.
RX получит электронноуправляемые амортизаторы, которые меняют степень податливости на основе данным с датчиков, следящих за дорогой. Также в списке оснащения — адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, система предотвращения столкновений и система выбора ездовых режимов с семью пресетами: «эко», «стандарт», «спорт», «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».
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Теперь же Exeed рассказал подробнее о Qualcomm Snapdragon 8155 — высокопроизводительном процессоре мультимедийной системы. Скорость запуска и загрузки экрана мультимедиа составляет менее трех секунд, переключение — менее одной секунды, средний голосовой отклик — 540 миллисекунд.
Заявлена система кругового обзора: панорамный обзор в HD-качестве активируется при включении указателей поворота, задней передачи, при большом угле поворота руля или при обнаружении препятствия. На экран выводится не только изображение с камер, расположенных «по кругу», но также отображается пространство под капотом благодаря функции «прозрачное шасси».
Центральное место на передней панели занимает сдвоенный изогнутый дисплей с диагональю 24,6 дюйма. Его толщина составляет 1,5 сантиметра, а поверхность устойчива к царапинам и имеет три режима яркости изображения: кроме автоматического предусмотрены еще дневной и ночной, которые переключаются в зависимости от времени суток. Предусмотрен и проекционный дисплей, на который выводится ключевая информация и подсказки навигатора.
Exeed RX доступен для «слепого» бронирования — официальные цены пока не объявлены. При этом на классифайдах модель уже появилась, и там «серые» дилеры просят за нее от 3,3 миллиона рублей. В Китае цены на модель начинаются от 167,8 тысячи юаней, или 2,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня.