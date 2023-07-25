Exeed RX для России: какие опции получит новый китайский кроссовер

Exeed RX, который в Китае продается под названием Yaoguang, построен на архитектуре M3X 2.0 и в модельном ряду бренда занимает нишу между TXL и VX. По габаритам кросс-купе сравнимо с «тёзкой» Lexus RX, а в движение его приводит двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, работающий в тандеме с семиступенчатым «роботом». В Россию модель поставляется с китайского завода Сhery в Циндао.

RX получит электронноуправляемые амортизаторы, которые меняют степень податливости на основе данным с датчиков, следящих за дорогой. Также в списке оснащения — адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, система предотвращения столкновений и система выбора ездовых режимов с семью пресетами: «эко», «стандарт», «спорт», «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».