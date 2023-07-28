Теперь официально: Exeed объявил цены на RX в России

Теперь официально: Exeed объявил цены на RX в РоссииНа старте продаж Exeed RX предложат в двух версиях
Новый китайский кроссовер Exeed RX для России оказался дороже, чем ожидалось. В рамках онлайн-презентации новой модели было объявлено, что RX доступен в двух комплектациях, а стоимость варьируется от 5,4 до 5,6 миллиона рублей за лимитированную серию в матовом сером цвете. При этом ранее сообщалось, что цены на модель могут начинаться от 5,3 миллиона рублей — об этом сообщали инсайдеры со ссылкой на дилеров. У «серых» же продавцов автомобиль стоит еще дешевле — 3,3 миллиона рублей, но на такие машины не распространяется официальная гарантия автопроизводителя на семь лет или 200 тысяч километров пробега.
Таким образом, Exeed RX стал одной из самых дорогих моделей марки, представленных на российском рынке. Он расположился между двумя «старшими» комплектациями трехрядного кроссовера VX: VX President (5 279 900 рублей) и VX President Limited Edition (5 649 900 рублей).
RX, который в Китае продается под названием Yaoguang, базируется на платформе M3X 2.0, а по размерам кросс-купе сравнимо с Lexus RX. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Привод только полный. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,6 литра на 100 километров, а разгон с места до «сотни» занимает 7,6 секунды.
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Для модели заявлены электронноуправляемые амортизаторы, которые меняют степень податливости на основе данных с датчиков, следящих за дорогой. Также в списке оснащения адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, система предотвращения столкновений и система выбора ездовых режимов с семью пресетами: «эко», «стандарт», «спорт», «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».
У Exeed RX в комплектации Platinum 20-дюймовые диски, подогрев и вентиляция всех сидений, двухзонный климат-контроль и аудиосистема Sony с 14 динамиками. В лимитированном исполнении кроссовер отличается матово-серым оттенком кузова под названием «Лунный серый».
Ранее сообщалось, что RX получит высокопроизводительный процессор мультимедийной системы Qualcomm Snapdragon 8155, систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и единую панель диагональю 24,6 дюйма, которая объединяет цирофровую «приборку» и экран мультимедиа.