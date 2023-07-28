Теперь официально: Exeed объявил цены на RX в России

Таким образом, Exeed RX стал одной из самых дорогих моделей марки, представленных на российском рынке. Он расположился между двумя «старшими» комплектациями трехрядного кроссовера VX: VX President (5 279 900 рублей) и VX President Limited Edition (5 649 900 рублей).

RX, который в Китае продается под названием Yaoguang, базируется на платформе M3X 2.0, а по размерам кросс-купе сравнимо с Lexus RX. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Привод только полный. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,6 литра на 100 километров, а разгон с места до «сотни» занимает 7,6 секунды.