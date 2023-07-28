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11:38, 28 июля 2023
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Теперь официально: Exeed объявил цены на RX в России

На старте продаж Exeed RX предложат в двух версиях

Новый китайский кроссовер Exeed RX для России оказался дороже, чем ожидалось. В рамках онлайн-презентации новой модели было объявлено, что RX доступен в двух комплектациях, а стоимость варьируется от 5,4 до 5,6 миллиона рублей за лимитированную серию в матовом сером цвете. При этом ранее сообщалось, что цены на модель могут начинаться от 5,3 миллиона рублей — об этом сообщали инсайдеры со ссылкой на дилеров. У «серых» же продавцов автомобиль стоит еще дешевле — 3,3 миллиона рублей, но на такие машины не распространяется официальная гарантия автопроизводителя на семь лет или 200 тысяч километров пробега.

Exeed RX
Exeed RX
© Exeed
Лиза Будрина

Таким образом, Exeed RX стал одной из самых дорогих моделей марки, представленных на российском рынке. Он расположился между двумя «старшими» комплектациями трехрядного кроссовера VX: VX President (5 279 900 рублей) и VX President Limited Edition (5 649 900 рублей).

RX, который в Китае продается под названием Yaoguang, базируется на платформе M3X 2.0, а по размерам кросс-купе сравнимо с Lexus RX. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Привод только полный. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,6 литра на 100 километров, а разгон с места до «сотни» занимает 7,6 секунды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Exeed RX

© Exeed

Для модели заявлены электронноуправляемые амортизаторы, которые меняют степень податливости на основе данных с датчиков, следящих за дорогой. Также в списке оснащения адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, система предотвращения столкновений и система выбора ездовых режимов с семью пресетами: «эко», «стандарт», «спорт», «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».

У Exeed RX в комплектации Platinum 20-дюймовые диски, подогрев и вентиляция всех сидений, двухзонный климат-контроль и аудиосистема Sony с 14 динамиками. В лимитированном исполнении кроссовер отличается матово-серым оттенком кузова под названием «Лунный серый».

Ранее сообщалось, что RX получит высокопроизводительный процессор мультимедийной системы Qualcomm Snapdragon 8155, систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и единую панель диагональю 24,6 дюйма, которая объединяет цирофровую «приборку» и экран мультимедиа.

Источник:Exeed
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